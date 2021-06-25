「防疫正妹」辣照網友嗨翻！　急診醫曝真相：請大家繼續宅在家

▲泰國護理師露香肩打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／@Chaktomukclinic、@me.reaction）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎大流行期間，各國前線醫護人員都疲於奔命，但網路上卻開始流傳「防疫正妹」的照片，火辣亮麗的照片不禁讓網友大嘆，「好想讓她打疫苗！」但急診室醫師田知學也提到，每一個在醫療前線的人員心中都承載著相當的情緒和壓力，請民眾幫忙「待在家」讓疫情回穩。

泰國網路社群近日流傳著幾張「正妹護理師」的照片，只見一名身穿整齊制服的護理師，拉下衣領露出雪白香肩，手摀著胸口、閉上雙眼讓醫生協助施打疫苗。還有一名長相亮麗的短髮護理師，戴著手套練習替病患治療，讓網友不經紛紛大喊，「好想被治療」、「快來幫我打疫苗」、「戴著口罩都覺得超美」。

▲泰國正妹護理師。（圖／翻攝自Facebook／@Chaktomukclinic）



除此之外，還有一名泰國女子到接種站打疫苗，結果她也是直接拉下領口，除了露出手臂之外，內搭的桃粉色內衣肩帶也完全曝光，酥胸半露在外，搭上濃眉大眼和比著ok的手勢，讓網友也熱血沸騰地回應，「幫打針的真的賺到」、「想跟她同場打疫苗」。

不過身陷疫情的護理師，可沒辦法如此愜意地打針拍照，急診室醫師田知學就在臉書提到，急診室的醫護人員必須緊急處理有生命危險的、需要搶時間急救的、但感染狀態不明的病人，壓力非常龐大，每天都在跟死神戰鬥。

田知學醫師說，「每一個在醫療前線的人員心中都承載著相當的情緒和壓力，但是我們還是選擇繼續留在現在的位置，所以請大家也繼續『待在家』。」她提到，若是提早鬆懈，離回到原來生活步調的時間就更加遙不可及。

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