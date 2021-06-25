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貝佐斯7月搭火箭升空　罕見太空之旅保險自行承擔

▲▼貝佐斯將搭乘自家太空公司藍色起源的火箭升空。（圖／路透）

▲貝佐斯將搭乘自家太空公司藍色起源的火箭升空。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）7 月 20 日將搭乘自家太空公司「藍色起源」（Blue Origin）的火箭升空，不過針對到太空旅遊會面臨的風險，保險業還未準備好訂出保障價格與範疇。

據《路透》報導，從小到大對太空充滿興趣的貝佐斯，一直在與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）及英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），爭奪成為第一位飛出地球大氣層的億萬富翁。

保險業向來都會替古怪的風險提供一定價格的承保業務，但是太空中發生意外的潛在風險還不包括在內。美國的保險資訊協會（Insurance Information Institute）發言人巴瑞（Michael Barry ）表示，「太空旅遊確實會涉及重大風險，但這目前還不是人壽保險公司特別關注的議題，因為能進入太空旅行實在太過罕見。」

報導提到，為衛星、火箭和無人太空船飛行提供保險的市場規模近5億美元，但目前並無法規要求像貝佐斯創立的藍色起源太空公司這類企業，為旅客提供傷亡保險，或要求太空旅客須有壽險才能成行。

貝佐斯預計在7月20日和弟弟馬克搭乘可重複使用的次軌道火箭系統「新謝波德號」（New Shepard），航行至距離地表100公里處的「卡門線」（Karman line）並停留數分鐘後再返回，太空艙其中一個座位以慈善拍賣形式售出，價格為2800萬美元（約合新台幣7億8千萬元）。

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