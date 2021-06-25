染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

▲犯案的兇手都井睦雄當時年僅22歲。（圖／翻攝自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本岡山縣在1938年5月21日，發生一起超過30人被殺的駭人事件。兇手都井睦雄當時年僅22歲，他因為染病遭到村民排擠歧視，在日積月累下憤而屠殺全村，最後造成30人死亡，3人輕重傷的慘劇，隨後他也飲彈身亡，被後世稱為「津山事件」。該案震驚日本各界，近日日本媒體又再度報導此案後續，及被遺忘的都井睦雄埋骨之處。



根據日本媒體「マネー現代」報導，都井從小身體不好，長大後因肺結核，被判定為丙種體位合格（不合格之意），不用徵召入伍，但因當時社會崇尚甲種體位風潮，許多曾與都井交往的女性紛紛與他斷絕往來，後來他取得狩獵執照，也購買了獵槍，每天入山練習射擊，又在村中徘徊引起村民不安。

▲都井因為曾得肺結核，被判定不用徵召入伍，但也因為如此，遭到村裡的人排擠。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

某次，都井為了治療生病的祖母，偷偷將藥放入味噌湯中，卻被恰好看到的祖母誤以為孫子有意毒殺，鬧到警察到場處理，也因此在警方搜索房子時，將都井的槍械、刀具等武器通通沒收，並吊銷其狩獵執照，這也讓村民們對都井的歧視日深。



後來都井又透過友人的管道再次取得刀槍，並制訂殺人計畫，決意選在兩名曾拒絕與他維持關係的女性返鄉省親的日子下手，他事先寫好遺書，要姊姊好好保重後，在當天騎著自行車切斷村中電線。當時村民以為只是普通停電，不疑有他，也沒有通報相關單位修理，誰知都井竟趁黑暗，先用斧頭砍下熟睡祖母的頭顱，接著一家家、一戶戶開始以刀槍進行屠殺。

▲都井首先砍下祖母的頭，然後再挨家挨戶，將村民們一一殺死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據倖存者表示，都井作案時相當冷靜，對自己懷有恨意卻在求饒的人仍痛下殺手，而對沒有說過自己壞話的老人則放對方一馬。經過約一個半小時屠殺後，都井到隔壁村落借紙筆寫追加的遺書，還對嚇壞的該戶人家的小孩說「要好好用功唸書，以後做一番大事業」後，便在深山中飲彈身亡。



由於兇手都井已死，檢方決定不起訴，讓受害家屬難以接受。村落事後舉行了共同葬禮，後來因為大量人口死亡，加上有多戶被滅門，幾乎成為廢村狀態。都井家宅後來則以50日圓賤賣（換算成今日約10萬日圓）。警方事後搜索發現，都井家生前相當貧困，財產只有不到66錢（相當於現在1000日幣或新台幣250元）。



死去的都井及其祖母因為不被村人接受合葬，只能移葬他處，都井的遺骨被姐姐依遺囑葬在祖母墓旁，但因不能被其他人知道，所以沒有豎立墓碑，只有都井姊姊撿拾來的一塊小石頭做為記號，而今隨著親族凋零，連接手掃墓的子孫也已經離開人世，如今只剩下荒煙蔓草，繼續陪伴在這名震驚社會的兇手長眠之處。

▲都井死後並沒有立墓碑，只有一塊石頭作為辨認，在相關家屬都相繼過世後，四周已佈滿雜草。（圖／翻攝自取自マネー現代）