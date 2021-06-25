路透：WHO估未來「每2年須補打1劑」新冠疫苗　老人年年都得打

▲新冠病毒不斷出現新變種，路透社報導稱，世衛組織正在討論每年補打加強劑疫苗的方案。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎變種病毒在全球肆虐，各國正努力提高疫苗接種普及率，但根據路透社取得的內部文件顯示，世界衛生組織（WHO）預測未來一般民眾可能每2年需要補打一劑新冠疫苗，而年長者等染疫風險較高的族群，可能需要年年施打，才能抵禦變種病毒。

路透社獨家報導指出，WHO一份尚未公開的報告顯示，新冠變種病毒不斷出現，疫苗也須定期更新配方以應對威脅，對此，WHO規劃的指示性基本方案為，普羅大眾應每2年補打一劑疫苗，高危險族群則須每年施打。這份報告預計在周四的全球疫苗免疫聯盟（Gavi）的董事會上提出討論。

報告根據目前情況預測，明年全球疫苗生產量將為120億劑，只略高於國際製藥廠商與協會聯合會（IFPMA）預計的110億劑「今年」產量，WHO預估在製造、監管審批和某些疫苗技術的轉向等問題之下，2022年的疫苗產量將不會有顯著增加。報導稱，儘管未指出是哪些疫苗技術會被逐步淘汰，但擁有最多疫苗存量的歐盟已經押寶mRNA技術，例如輝瑞與莫德納，並放棄部分嬌生與AZ等腺病毒載體疫苗的採購。

路透社取得的另一份Gavi內部文件顯示，迄今全球已接種25億劑疫苗，主要集中在富裕國家，而許多較貧窮國家只接種了不到1％人口。WHO最悲觀的預測是，由於每年都需要再補打疫苗，貧窮國家可能再次被排在較後順位，接種率差距持續拉大。

至於疫苗產量的部分，明年最糟的狀況是可能僅生產60億劑，最樂觀的情況則是產出160億劑，並且因為疫苗對變種病毒具有長期效力，不需要再補打，讓疫苗能在全世界公平分配。

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