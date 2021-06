佛州1郡緊急狀態！大廈崩塌3死　99人失聯含巴拉圭第一夫人姊妹

▲邁阿密12層樓大廈24日倒塌。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國邁阿密24日一棟12層樓高濱海大廈無預警倒塌,現已至少3人死亡數十人受傷,儘管多人已被救出,但仍有99人失聯,其中包括友邦巴拉圭第一夫人姊妹蘇菲雅(Sophia López Moreira)一家人。佛州州長24日晚間宣布事發地邁阿密戴德郡進入緊急狀態。

綜合ABC NEWS、CNN報導,這起意外就發生在濱海的瑟夫賽德鎮(Surfside),在24日凌晨1時30分左右,這棟1980年代建造的12層樓大廈在短短13秒內坍塌。依據事後空拍畫面,可見建築物其中一側垂直崩塌淪為瓦礫堆,公寓內部模樣直接露出。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9