三級警戒廁所暫封　強闖男小便斗留「黃金」嗆：為何要我清？

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒延長至7月12日，一名加油站員工24日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，當日上班遇到一名奧客，明明知道廁所為了配合防疫暫時封閉，還趁員工不注意時闖進去使用，甚至在小便斗留下排泄物，被領班抓包竟然還回嗆，「這不是你們的工作嗎？為什麼要我清？」讓他超級無言。

▲原PO不滿男子闖進封起來的廁所，還不清理小便斗裡的排泄物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文事發地點無關）

原PO提到，因為要配合三級警戒，加油站對外開放的廁所暫時封起來，還用黃色封條圍住，員工如果內急，要到3樓使用內部自用的廁所，結果24日這天，一名拄著拐杖、年約40多歲的男子趁著他和同事去上廁所的空檔，偷偷跑進封起來的男廁，並在小便斗留下大便。

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原PO無奈表示，下樓之後發現這個狀況，馬上請領班與男子說明，卻收到「你們外面都沒貼，我怎麼知道不能用？而且我都拉下去了」的回答，但廁所外面明明有圍上黃色封條，門口也貼著一張白紙黑字的公告，載明「為配合三級警戒本站廁所暫停使用」。

領班接著要求男子把小便斗清理乾淨，沒想到對方還很理直氣壯地回嗆，「這不是你們的工作嗎？為什麼要我清？」讓原PO覺得超級傻眼。

其他網友看完原PO的抱怨文，大多也覺得男子的行為很誇張，並紛紛留言勸他，下次要是再遇到類似狀況，乾脆直接報警，「我會拉住他，報警」、「台灣特產的刁民」、「報警了啦」。