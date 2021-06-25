臉書社團揪賭直擊！　男客買酒店小姐出場「伺候」

▲家庭式麻將賭場會在臉書PO文先講好打牌規則，以免發生賭桌上的糾紛。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／鏡週刊

在新冠肺炎疫情爆發之前，臉書社團不但是全台最大的色情交易媒介平台，甚至是小型賭場「揪咖」的最佳管道，透過臉書，加入群組，談好打多大、如何抽水錢，素昧平生的4個人，可以湊在一起打牌，而這類「家庭式賭場」的老闆，也無須人脈，不用打點警方，作公關，只需要上臉書社團PO文，在家就可以弄個一、兩桌聚賭抽頭，據說，獲利比上班工作好太多。

臉書有許多跟麻將有關的社團，例如「台中東區麻將揪咖」、「雲林麻將社」、「大台中麻將國粹版」、「麻將…救火團」、「台中麻將切磋交流團」……等，從字面上看，傻瓜也知道不是切磋牌技，發揚國粹，而是擺明了揪牌咖。

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例如，有賭場主人會在版上貼文，寫：「無花基本三將」、「正中洞」、「正邊章」、「無嚦咕」、「無過水」、「門清有平胡」、「喊碰不碰一台」、「詐胡一底三莊另計」……說明這場子的遊戲規則；甚至在文中先把一底打多大，可不可以插花說清楚，合意者洽，無誠勿擾，以免上門敗興而歸。

這些社團都有地域性，會講明是哪個縣市，甚至哪一區的揪咖團，上網找牌打的人，也能就近找到牌搭子，但如果警察以為可以按圖索驥，那恐怕得費一番功夫。因為臉書社團不會寫明這些隱匿在公寓大廈的「家庭式賭場」住址，PO文者只會透露附近地標，例如「靠近大遠百」、「親親來來戲院對面」、「靠近台中女中」……等。

而且，你得先依照上面的Line的ID，先加入好友，進入賭場主人的群組，才能獲得進一步的資訊，進而與場主直接交流，接受過濾，然後才有人帶你進入賭場，等升格為熟客，就無須經過層層關卡；甚至想打的時候，可以直接在群組裡揪咖，若還不足4人，場主會在臉書社團為你PO文，找「急咖」，通常不用1小時，就湊得齊4人上桌，相當有效率。

1位經營家庭式麻將賭場的李姓男子透露：「我們這種場子太小了，警方不屑一顧，否則，一樓一鳳的性交易，防範比我們嚴格多了，警方都抓得到，換句話說，經營這種場子風險不大，只怕有賭客不爽去檢舉，因此，小場子都會堅持現金交易，打輸了得立刻付錢，沒錢就下桌，換人打，這樣公平做莊，才不會出事」。

李男說，這種家庭麻將場子，什麼人都有！還有場子應徵「會打麻將、很會打屁聊天」的年輕女孩，還講好「本錢我們出，有錢會分成數，另外給薪水」，不知道是開賭場還是酒店，但這個作法顯然迎合了某些闊客。

李男透露，他的場子有兩三個男客，每次打牌都得從酒店買小姐出場，也不性交易，就坐在旁邊陪他打牌、伺候他，等他贏錢吃紅，對於這樣輕鬆的出場任務，許多酒店小姐趨之若鶩。

不過，最近疫情爆發後，警方嚴厲取締家庭麻將，因為打麻將至少4人，就算只有一桌，加上場主與工作人員，隨便也超過5人，一抓到每人罰單6萬；因此，幾乎類似家庭式賭場都已經停業、轉型，還敢做的，只能說「心臟特別大顆」，不怕死！

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