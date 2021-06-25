女主播丟包1歲兒車內悶烤半小時　拖累政壇帥尪開房腥史又被嘴

▲小泉進次郎（右）與妻子瀧川克莉絲汀再次因為小孩惹議，讓支持者很頭痛。（圖／翻攝自瀧川克莉絲汀IG／小泉進次郎臉書）

圖、文／鏡週刊

育兒很難。有狗仔在跟拍女主播時發現，她把1歲半的兒子放在車上約半小時，當時暑熱難耐，報導曝光後民眾群情激憤，除了同情幼童，更因為被拍到的主播正是日本政壇新星小泉進次郎的妻子瀧川克莉絲汀（瀧川雅美）。

據日媒《週刊新潮》報導，擁有日本「最美混血主播」之稱的瀧川克莉絲汀，在室外氣溫約29度的盛暑天裡，獨自開著豪車去東京某國際學校接兒子下課，中途瀧川去了趟洗衣店取件，將衣服放回車上後，又折回商店街買東西，1歲半的長男就這樣被獨自滯留在車上約30分鐘。

《週刊新潮》詢問將小孩獨留在車上時：「有開空調嗎？為什麼不帶長子一起下車？停車處禁止停車不是嗎？」瀧川辦公室皆未回應。《週刊新潮》轉而詢問該車種的經銷商，對方委婉回覆各車款機能不同，無法一概而論。

報導在網路上引起軒然大波，「都不擔心小孩中暑？」「豪車放在那都不擔心被偷？小孩更危險啊！」更甚者指責「瀧川是個失格母親」，夫妻倆過去的不良行徑也被挖出來狠鞭。去年11月，小泉一家3口帶著12歲的退休陪伴犬「愛莉絲」出門散步，夫妻倆卻早早抱著小孩回家，放任愛犬在人行道上小便至少3次，日本網友驚呼：「這對夫妻是有『放置癖』嗎？」

小泉進次郎作為前首相小泉純一郎之子，從政以來表現和長相備受關注，2019年與大他3歲的瀧川克莉絲汀結婚後人氣大跌一波，幾年間風波不斷。去年妻子懷孕，小泉成為日本第一位請育嬰假的男性議員，隨後卻被爆用政治資金開房大戰人妻。

今年5月，小泉因盲腸炎住院，又被爆瀧川違反疫情規定前往探病。丈夫忙於政治布局，瀧川成為兒子的主要照顧者，想在IG曬親子瑜珈，卻因為「抓著腳讓一歲多的兒子倒立」被罵爆，分享兒子搗蛋日常，一張幼童躺在美容院地板的照片又引來撻伐，讓支持者不禁搖頭：「這些照片都是她努力育兒的證明，但所有照片都能被作文章，有沒有貼出來的必要呢。」



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