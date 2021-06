瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈13秒「夷為平地」　1死99人失聯

記者崔子柔/綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密當地時間24日一棟大廈倒塌,該大廈位於瑟夫賽德市(Surfside)濱海地區,約住了136戶人家,目前造成1人死亡、99人失聯。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9