瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈13秒「夷為平地」　1死99人失聯

記者崔子柔／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密當地時間24日一棟大廈倒塌，該大廈位於瑟夫賽德市（Surfside）濱海地區，約住了136戶人家，目前造成1人死亡、99人失聯。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9 — Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021

▲崩塌瞬間畫面。（圖／翻攝自推特／@AndySlater）



根據《CNN》報導，該大廈建於1980年代、共12層樓，近期正在整修中，沒想到靠海的那一側突然崩塌，而最近該地區又受暴風雨、水龍捲等氣候影響，只能暫停搜救工作。

▲邁阿密一棟大廈崩塌。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）



影片中可見，整棟大廈從開始崩塌到全毀，僅花了約13秒的時間，隨後濃濃的粉塵煙霧散發在空氣中。瑟夫賽德市長伯克特（Charles Burkett）指出，「這是場可怕的災難。在美國，建築物是不可能會倒塌的」，而該大廈隔壁酒店50間房間已緊急疏散客人。

警方表示，已從瓦礫中搜救出35人，總共找到53名住戶，1人死亡、多人送醫命危，目前仍有99人失聯。

