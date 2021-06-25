邁阿密大樓「像煎餅一樣塌掉了」51名住戶失蹤！　緊急暫停搜救

▲邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密當地時間24日驚傳一間公寓建築物部分倒塌，邁阿密消防部門稱，到目前為止，已經從公寓救出35人，但還有51人住在倒塌部分，仍然下落不明。

據當地天氣預報顯示，一場風暴正朝邁阿密沿海移動，將可能會出現暴風雨以及水龍捲等。負責搜救人員表示，由於劇烈天氣已經進入該地區，工作人員只能暫停搜救工作。佛州瑟夫賽德市（Surfside）官員表示，搜救很可能需要一個星期的時間。

瑟夫賽德市長伯克特（Charles Burkett）證實，至少有1人死亡，10人受傷送醫。附近的一家醫院告訴NBC新聞，至少已接收3名病人，其中2人命危。

伯克特告訴CNN，「這是場可怕的災難。在美國，建築物是不可能會倒塌的」，該住宅樓隔壁酒店50間房間已緊急疏散客人。

住在附近的柯恩（Victor Cohen）告訴WPLG-TV電視台，這棟樓正在整修，沒想到靠海那一面塌掉了「像煎餅一樣」。邁阿密戴德（Miami Dade）縣長赫曼（Sally Heyman）說，有51人下落不明，這些人沒有打電話出來。

赫曼說，目前還不清楚大樓倒下時，那51人是否正在裡面，也許現在是休假或其它原因，所以還在等待希望，「不幸的是，希望越來越小了。」

據美國媒體報導，美國白宮已經注意到邁阿密公寓樓塌事故，一名官員表示，美國白宮與聯邦緊急事務管理局已經聯繫當地官員，以提供協助。