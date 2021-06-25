　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

邁阿密大樓「像煎餅一樣塌掉了」51名住戶失蹤！　緊急暫停搜救

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密當地時間24日驚傳一間公寓建築物部分倒塌，邁阿密消防部門稱，到目前為止，已經從公寓救出35人，但還有51人住在倒塌部分，仍然下落不明。

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

據當地天氣預報顯示，一場風暴正朝邁阿密沿海移動，將可能會出現暴風雨以及水龍捲等。負責搜救人員表示，由於劇烈天氣已經進入該地區，工作人員只能暫停搜救工作。佛州瑟夫賽德市（Surfside）官員表示，搜救很可能需要一個星期的時間。

瑟夫賽德市長伯克特（Charles Burkett）證實，至少有1人死亡，10人受傷送醫。附近的一家醫院告訴NBC新聞，至少已接收3名病人，其中2人命危。

伯克特告訴CNN，「這是場可怕的災難。在美國，建築物是不可能會倒塌的」，該住宅樓隔壁酒店50間房間已緊急疏散客人。

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

住在附近的柯恩（Victor Cohen）告訴WPLG-TV電視台，這棟樓正在整修，沒想到靠海那一面塌掉了「像煎餅一樣」。邁阿密戴德（Miami Dade）縣長赫曼（Sally Heyman）說，有51人下落不明，這些人沒有打電話出來。

赫曼說，目前還不清楚大樓倒下時，那51人是否正在裡面，也許現在是休假或其它原因，所以還在等待希望，「不幸的是，希望越來越小了。」

據美國媒體報導，美國白宮已經注意到邁阿密公寓樓塌事故，一名官員表示，美國白宮與聯邦緊急事務管理局已經聯繫當地官員，以提供協助。

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

▲▼邁阿密一間公寓崩塌，51人生死未卜。（圖／翻攝自推特／Miami-Dade Fire Rescue）

ET快訊
「正確洗澡順序」公開　90%人都做錯！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／香港《蘋果日報》停刊　拜登回應了

邁阿密大樓「像煎餅一樣塌掉了」51名住戶失蹤！　緊急暫停搜救

美外委會通過「亞太助卿提名人事案」！他喊推進美台關係

再侵擾領海就開火！俄羅斯火大警告外國軍艦：直接投彈

史上染疫最久病例！男「43次確診」淚躺病床等死　這療法救了他

快訊／法國宣布台灣列「綠區」　未接種疫苗也可出入境觀光

阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

課本要改了？國家地理學會宣布：「南冰洋」為世界第5大洋

快訊／東京奧運開幕倒數　驗出「5國6選手」確診

快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司發言人回應了

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

日93歲爺睽違20年駕駛虛擬愛車 可愛模樣逗樂網：名副其實老司機

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

快訊／香港《蘋果日報》停刊　拜登回應了

邁阿密大樓「像煎餅一樣塌掉了」51名住戶失蹤！　緊急暫停搜救

美外委會通過「亞太助卿提名人事案」！他喊推進美台關係

再侵擾領海就開火！俄羅斯火大警告外國軍艦：直接投彈

史上染疫最久病例！男「43次確診」淚躺病床等死　這療法救了他

快訊／法國宣布台灣列「綠區」　未接種疫苗也可出入境觀光

阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

課本要改了？國家地理學會宣布：「南冰洋」為世界第5大洋

快訊／東京奧運開幕倒數　驗出「5國6選手」確診

快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司發言人回應了

快訊／香港《蘋果日報》停刊　拜登回應了

邁阿密大樓「像煎餅一樣塌掉了」51名住戶失蹤！　緊急暫停搜救

女客人幫外送員補身體！他收「養生湯罐」超嗨　細看傻眼：大姐…

美外委會通過「亞太助卿提名人事案」！他喊推進美台關係

台南鴻品牛肉湯市政府店7月底歇業　月燒70萬「撐不下去了」

再侵擾領海就開火！俄羅斯火大警告外國軍艦：直接投彈

快訊／台南平交道晚間驚見2公尺坑洞　區間車退回車站…不敢往南

膝傷讓雷納德留快艇機率大增？　勇士、熱火等4隊仍是可能去處

朴敏英美照「露香肩、鎖骨炸出」！　金世正驚呼：姐姐瘦太多了

寶寶對母親開口首句話竟是「救我」！　就醫後有驚人發現

危險公車跨越雙黃線「逆向超車」　駕駛嚇破膽急煞：還好車速不快

國際熱門新聞

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

提升保育南冰洋意識 國家地理學會宣布為第5大洋

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

即／法國宣布台灣列「綠區」　不需打疫苗也可出入境

再侵擾就開火！俄羅斯火大警告外國軍艦

美國大樓突坍塌1死　驚悚現場曝光

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

東京奧運　驗出「5國6選手」確診

祖孫返台爆疫情　起底Lambda強襲29國

邁阿密大樓倒塌！　51人下落不明

美警告：撤軍後6個月　阿富汗淪陷

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

黑猩猩啃咬主人女兒　被一槍爆頭

更多熱門

相關新聞

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

英國72歲老翁史密斯（Dave Smith）被認為是確診新冠肺炎最久的病例，他染疫長達10個月，過程中不僅經歷「43次確診、7次住院」，甚至已經到料理身後事。史密斯最後透過美國製藥公司研發的「合成抗體雞尾酒療法」，檢測終於轉為陰性，逐漸康復中。

美中拚國力看5巨頭　謝金河：美還是老大

美中拚國力看5巨頭　謝金河：美還是老大

他結帳給44.8萬小費：別一次花光

他結帳給44.8萬小費：別一次花光

美國大樓突坍塌1死　驚悚現場曝光

美國大樓突坍塌1死　驚悚現場曝光

美研究：新冠病毒恐損害大腦

美研究：新冠病毒恐損害大腦

關鍵字：

邁阿密北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

90%人都做錯！「正確洗澡順序.」公開

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

打工族爽領1萬補助！社畜：正職活該被提款？

即／梅雨倒大雨夜襲！西南風水彈接力

紓困4.0「9圖看懂」打工族可領1萬

54歲詹雅雯遭爆秘密生子　拖病體親揭真相

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面