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疫情機場變空城！免稅店「業績掛蛋」　她領底薪苦笑：要轉職了

▲▼機場免稅店,免稅店,機場出境,松山機場,松機,出境航廈。（圖／記者賴文萱攝）

▲機場免稅店受到疫情最直接衝擊。（圖／記者賴文萱攝）

記者林緯平／桃園報導

新冠疫情持續延燒，航空業是最早受到衝擊的產業，國際航空運輸協會（IATA)就表示，「2020年全球的航空客運量下滑66％」，此數字跌回1999年水平。這也直接導致機場免稅店業績慘跌，在桃園國際機場免稅店工作5年的Amy，就無奈表示「真得是見證了最黑暗的時刻」！

以為疫情很快過去　現在還在領底薪苦撐

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「機場的員工比旅客還多，已經是這2年的常態」，很難想像這是從在桃機工作的Amy口中說出。過去桃園機場乃台灣國門，客運量為全台之冠，也帶動免稅店的生意蓬勃。Amy表示，「過去業績好的時候一個月可以領5萬多，但隨著疫情爆發，完全沒有客人，只剩2萬底薪」。然而這情況更不是她一個人的寫照，「有很多同事還要養家，這直接對半砍的薪水，真的不夠」。

▲▼桃機免稅店。（圖／受訪者提供）

▲桃機免稅店的銷售人員，比遊客還要多。（圖／受訪者提供）

去年全球疫情爆發時，Amy與同事天真以為「頂多影響半年而已」，但眼見多趟航班臨時取消，加上台灣限制外國旅客入境，讓來客數大減。且由於有提供旅客「返國在提貨」的服務，很多台灣客人都是在出國前先於免稅店消費，等到回國後再來領貨。在航班驟減下，就連台灣人也無法返國，這也爆出大筆退訂潮，讓Amy的業績大受影響。

諷刺！台人搶出國打疫苗　業績稍微好轉

時間一晃疫情延燒近2年，台灣於5月本土疫情爆發，各行各業都受到重創。但Amy卻有些尷尬的說，「升上三級警戒後，陸續出現人潮飛往中國、美國打疫苗，機場再度有人潮進入，意外讓業績小幅回升」。

她解釋， 雖然在疫情爆發後，有開放一般民眾不用通關，也可以入店消費，但「在疫情鋒頭之上，根本沒有人敢上門消費」。而這次台人到國外搶打疫苗的狀況，Amy直言「業績明顯比三級警戒前好一點」。 

▲▼2021.6.15桃園機場、免稅商店、機場餐廳

▲本土疫情爆發後，機場湧現人潮要到國外打疫苗。（圖／記者任以芳攝）

在疫情爆發前，Amy最享受看到顧客在買到喜歡的東西後，所露出滿意微笑的神情。但現在面對空蕩蕩的機場，大部分都僅能進行線上銷售服務，這也讓她在工作模式上有很大轉變。

「以前在機場都是在固定點銷售，有穩定客源，但現在是由我們走向客人，要尋找客源，一開始還蠻不習慣銷售方式的改變的。」Amy談到，「一開始都從身邊的親朋好友銷售，但人脈總是會有消耗完的一天，所以要開始向外尋找客源」。

還要撐多久？　疫情下工作熱情被磨光

現階段，Amy只能從熟客的溫暖問候中，尋求一絲絲工作下去的動力，她不諱言表示，「有在想要不要離職，但現在景氣也很差，離職後也可能沒工作可以做」。Amy的無奈是很多市井小民縮影，因為領有固定薪水，不被政府列在「紓困名單」中。但免稅店無疑是受疫情影響的首當其衝，在領了近2年底薪，這些銷售人員「到底還要再撐多久」，真的沒人能保證。 

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