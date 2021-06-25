疫情出新招！海邊美食銷量破千套　五星級飯店推宅配到府

▲疫情出新招！海邊美食銷量破千套，福容福隆推宅配到府。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

福容大飯店福隆在疫情期間，開宅配美食新商機，推出《職人海鹽清燉牛肉麵》、《雞牛雙拼醬子吃》、《職人手工貝果》、《蜂蜜蛋糕》共四樣宅配美食，自五月中旬開賣至今，銷售已經突破千套，讓民眾就算不辭排隊等宅配也要怒買一波，只要動動手指下訂單，多樣飯店美食料理直接宅配到你家。

福容大飯店福隆主廚推薦，人氣商品《職人海鹽清燉牛肉麵》，不同市面上的大眾紅燒系列，由飯店主廚以牛大骨及各式香料熬制超過5小時，燉煮出清燉鮮甜的湯底，再以手工揉製的麵糰製作成份量十足的刀削麵條，一口吃下盡是滿足，選用牛腱肉做為主角，呈花狀的筋紋燉煮入味，大口咬下彈牙又多汁口感極佳，一包份量600公克，超大份量CP值爆表，一組5入只要1650元起。

▲福容福隆職人「海鹽清燉牛肉麵」。

《雞牛雙拼醬子吃》則是以特殊風味調制而成的「匈牙利牛肉」及「泰式青醬咖哩雞」，再以高溫殺菌後真空急速冷凍，保存最精華的風味口感，只要簡易加熱再搭配青菜、主食，搖身一變就能成為餐桌主角，讓您出菜千變萬化，在家也做五星大廚一組10包1990元，購買加贈時尚保冷袋。

福容大飯店福隆推薦兩組人氣商品，隱藏在福隆海邊的麵包職人開設的點心房，打造《手工貝果》以日本進口的法國麵粉為基底，另搭三支麵粉調配而成，手工揉製混合的麵糰，經過低溫發酵而成外酥內綿的貝果，現正推出原味乳酪、巧克力及蔓越莓口味，6月底前再享買五送一只要299元。

《蜂蜜蛋糕》人氣商品，更是在飯店開業以來就熱賣的伴手禮點心，以台灣純正龍眼蜜為主體，搭配蓬鬆的海綿蛋糕，入口即化的口感，現正推出一條500公克只要299元，與手工貝果共同訂購，只要滿2000元即可享免運優惠。詳情請上「福容大飯店福隆」官網。

▲福容福隆職人「手工蜂蜜蛋糕」。

▲福容福隆職人「手工貝果」。

美麗最大的祕密

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