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課本要改了！國家地理學會宣布：「南冰洋」為世界第5大洋

▲南極半島創30年來最暖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國家地理學會（National Geographic）正式宣布，南極洲周圍海域命名為「南冰洋」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

全世界的孩子從小到大都牢記一個地理基礎知識：那就是地球上有7大洲和4大洋，但是現在還新增了「南冰洋」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球知名的地圖權威「國家地理學會」（National Geographic）正式宣布第5大洋的存在，南極洲周圍海域被正式命名為「南冰洋」（Southern Ocean）。

這個太平洋、大西洋和印度洋最南端的匯合處，對海洋學家而言一直是備感興趣，但時有爭議的所在。

一般而言，世界地圖改變是政治版圖變化的結果，舉例來說，捷克斯洛伐克分裂為捷克共和國和斯洛伐克兩個國家；非洲國家史瓦濟蘭改名為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of Eswatini）。

然而為第5大洋命名不是反映世界上的一項改變，而是地圖繪製員正努力改變地球的罕見例子。

國家地理學會地理學家泰特（Alex Tait）解釋何以命名如此重要。

他告訴CNN Travel：「繪製世界地圖，時一部分是使用民眾常用的地名和特徵來稱呼，但這次除了地緣政治外，南冰洋的命名還摻雜了其他因素。」

泰特說：「海洋就是其中之一，所以我們想要記錄科學家、旅人、作家與民眾如何使用地名。」他隨即補充說，雖然國家地理學會在繪圖世界具有舉足輕重的地位，讓這個命名更具份量，但其實「南冰洋」已是約定俗成的說法。

▲▼每年會有大批座頭鯨游至南極洲。（圖／CFP）

▲儘管全世界許多國家和機構都承認南冰洋，但對於南冰洋的確切位置卻莫衷一是。（圖／CFP）

CNN氣象編輯佛里茲（Angela Fritz）說：「海洋學家可能會為了南冰洋出現在國家地理地圖上，感到高興。我想不出有任何地球科學家會不同意（這個命名）」

泰特說：「我們傳統上討論的4大洋分別為太平洋、大西洋、印度洋與北冰洋，但許多許多年來，科學家和其他人已經一直使用南冰洋來描述南極洲周圍海域。」而南冰洋與眾不同之處在哪裡？

他解釋說：「你從大西洋、太平洋和印度洋溫暖的水域，來到到南極洲周圍非常寒冷的水域，這裡的鹽度也下降。基於這些環境因素，南冰洋有獨特的動物生態，小鬚鯨、若干種類的海豹、企鵝、魚和鳥，在這裡的動物種類繁多。」

國家地理學會於本月8日的世界海洋日（World Oceans Day），正式宣布承認南冰洋為第5大洋的動機在於「名正就能言順」。

海洋保育是項巨大的工程，相較於「那片水域」，稱之為「南冰洋」更容易提升民眾的保育意識。

儘管全世界許多國家和機構都承認南冰洋，但對於南冰洋的確切位置卻莫衷一是。國家地理學會正式將南極洲海岸以北一直到南緯60度之間的水域定義為南冰洋；然而，澳洲認為在其國家以南的的海域就稱為南冰洋。

此外，氣候變遷也在決定南冰洋的劃分範圍上扮演重要角色。

美國普林斯頓大學（Princeton University）的南冰洋碳與氣候觀察模型計畫（SOCCOM），已派出一支漂浮在南冰洋、約200個機器人組成的海洋監測團隊，全部裝有測量鹽度、氧氣濃度、葉綠素和其他環境數據的感應器。

不過對普通旅客而言，要將南冰洋列入遺願清單並不容易。

要在這裡旅行很困難，但並非完全不可能，基本上需要登上一艘駛往南極洲的船，並且一定要帶好暈船藥，因為這裡的海域波濤洶湧是出了名的。

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