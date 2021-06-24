東京疫情出現反彈！　「第5波疫情」恐在東奧期間來襲

▲專家表示，截至目前東京都感染傾向來看，東奧期間不可避免將發生新一波疫情感染。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本東京在疫情爆發的一年多來，共被發布3次「緊急事態宣言」，但每次一解除緊急事態，疫情又立即升溫。日媒擔心，如果這次也不例外，預料「第5波」疫情恐在東奧期間來襲。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天談到東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情狀況時說，政府會抱持高度警戒關注，「如有必要，將採取包括強化防疫對策等機動因應」。

負責日本防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔今天受訪時也說，東京都疫情已有逐漸升溫傾向，日本政府會關注專用病床使用率及醫療體制負荷，預先做好因應。

不過每日新聞報導，部分民間團體對在疫情尚未平息就要舉行東奧，仍感到相當不信任與不安，23日已前往東京都廳附近遊行抗議，要求取消舉辦東奧。

●緊急事態解除 東京新增病例轉為增加

朝日新聞報導，20日剛解除「緊急事態宣言」、轉為實施強度較弱的「防止蔓延等重點措施」的東京都，已開始看到新增確診病例轉為增加的預兆。

東京都23日新增619例確診病例，是繼5月28日以來再度出現單日新增逾600例，也較本月16日增加118例，讓「第5波」疫情可能在7月23日開幕的東京奧運期間來襲的憂慮升高。

日本政府3度對東京都發布的「緊急事態宣言」20日解除，當天新增確診病例數376例，較13日增加72例，到23日已連續4天高於上週同天。

從一週平均每天新增確診病例數來看，也是從解除宣言後與日俱增，到23日時已是前一週的109.9%。東京都政府負責防疫人員因而呼籲，「疫情正在反彈，請民眾務必採取避免群聚的行動」。

外界之所以會擔憂宣言解除前後疫情再度擴大，並造成新一波疫情，主因就是先前屢試不爽。

日本政府3月21日解除東京都「緊急事態宣言」後，疫情就開始出現反彈。東京都3月下旬一週平均每天新增確診病例都在300例左右居高不下，且馬上就出現增加傾向，僅花了約5週時間就倍增。

●宣言解除約一個月後又再度發布

日本政府雖然從4月12日起針對東京都實施重點措施，但仍然無法抑制疫情擴大，於是在二度發布的「緊急事態宣言」3月21日解除約一個月後，4月25日3度發布「緊急事態宣言」。

這次解除宣言的情況也一樣，大約一週前就出現新增確診病例居高不下的傾向，如果這次跟第4波疫情發展路徑一樣的話，那就令人擔憂在7月23日開幕的東奧期間，東京都將面臨新一波的疫情感染。

▲尾崎建議民眾在東奧期間減少外出，「自肅（自我克制）奧運」可能是多少能抑制疫情的唯一方法。（圖／路透）

東京都醫師會會長尾崎治夫對此表達強烈危機感說，從截至目前東京都感染傾向來看，東奧期間不可避免將發生新一波疫情感染。

尾崎說，日本政府與東京都政府都把疫苗定位為扭轉疫情的關鍵，而加速疫苗接種工作，但要讓活動頻繁的年輕世代完成接種，還需要不少時間。

就在這種疫情反彈開始帶有現實味道的情況下，日本即將迎接東奧開幕；而東奧的舉行又將進一步帶動人潮移動而造成染疫風險。

尾崎建議民眾在東奧期間減少外出，待在家中吹冷氣跟家人觀看賽事就好，「自肅（自我克制）奧運」可能是多少能抑制疫情的唯一方法。

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