男學生交女友！女老師吃醋怒扔剪刀　被捕坦承「我們睡過2次」

Sheldon ISD teacher fired, charged with 2 counts of sexual assault of child, documents show https://t.co/XQHh35trAk pic.twitter.com/VMx71hn6ds — KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女老師在課堂上突然向一名16歲男學生的頭扔剪刀，只因為對方讓女朋友坐在旁邊，學校人員察覺有異向當局舉報事件後，女老師才向警方坦承，其實她和男學生有過肉體關係。

在德州休士頓當地高中C.E. King High School任教的32歲女老師卡特里娜(Katrina Maxwell)，與16歲男學生間的不當關係被人發現後，她6月8日在行政會議中坦承，今年3、4月春假期間，曾在汽車後座與對方2度發生性關係。

卡特里娜辯稱，自己是真心愛上男學生，才會吃醋向對方扔剪刀，自己一直以來都是一名好老師，卻因為這段戀情，而被外界認為是一個性侵學生的老師。

男學生向調查人員表示，他去年10月認識卡特里娜，2人的關係於今年3月開始，當時卡特里娜去姑媽家接他，把他帶到附近旅館發生了性關係。目前卡特里娜已被學校開除，並因為與未成年者發生關係而被控2項性侵兒童罪。

▼女老師與男學生發生關係被控性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）