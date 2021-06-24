　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

▲塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

自美軍正式開始撤離阿富汗，塔利班份子迅速在阿富汗北部展開攻擊，並成功佔領數十個重要城鎮，奪取美軍遺留的武器、砲火、軍備等，分析人士指出，阿富汗政府在美軍完全撤離後，最快6個月內就可能完全崩潰倒台。美國目前已撤離3500名兵力與一半以上的軍備，最晚將在9月11日前完全撤離，只留下負責保護美國駐喀布爾大使館部隊。

據《華爾街日報》，美方情報專家曾分析，阿富汗政府應該能比照「南越」，在美軍徹離後2年後才淪陷，不料政府根本無力抵抗塔利班強攻，幾乎屢戰屢敗。專家就目前情況分析，總統加尼（Ashraf Ghani）領導的阿富汗政府在美軍撤離的6至12個月之內，就會崩潰垮台，許多極端人士更預測，政府最多支撐3個月就會崩潰。

報導指出，白宮人員藉此向拜登提出希望放慢撤離步伐，並因應越南作法，撤離所有曾幫助美軍翻譯、作戰的阿富汗居民，避免他們遭受塔利班針對攻擊，共和黨議員梅傑（Peter Meijer）強調，基於道德責任，美國有責任保護這些阿富汗民眾。拜登尚未正面回應類似提案。

五角大廈新聞負責人柯比（John Kirby）22日回應評論，強調國防部的計劃不變，將在9月11日前完全撤離阿富汗，但美軍也將「保持靈活性」，保留能夠改變撤軍速度、範圍、規模的能力。

《路透社》指出，拜登總統25日將會面阿富汗總統加尼、阿富汗全國和解高級委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah），一同商論大幅增加的塔利班暴力攻擊。白宮聲明指出，拜登欲表達美國對阿富汗人民的支持，包括外交、經濟與人道主義的援助。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則反嗆，加尼與阿布杜拉單純是要維護個人利益，對阿富汗沒有好處。

ET快訊
「正確洗澡順序」公開　90%人都做錯！
護理師「背上詭異突起」　他走近看超心疼
婚宴上播「新娘瘋狂連結片」　綠帽新郎復仇：以為我不知道嗎！
「這國」宣布台灣列綠區　不需打疫苗也可出入境
晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過
「最美潘金蓮」23歲驚罹乳癌切胸！　引退演藝圈賣拉麵
詹雅雯爆「秘密生子」！　強拖病體露面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／法國宣布台灣列「綠區」　未接種疫苗也可出入境觀光

阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

課本要改了？國家地理學會宣布：「南冰洋」為世界第5大洋

快訊／東京奧運開幕倒數　驗出「5國6選手」確診

快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司發言人回應了

他吃飽結帳竟給「44.8萬」小費！　見店員驚呆急提醒：別一次花光

美國大樓突坍塌！「垂直崩壞」滿地殘骸1死多人傷　驚悚現場曝光

東京疫情出現反彈！　「第5波疫情」恐在東奧期間來襲

梅克爾「混打AZ+莫德納」疫苗　研究曝：體內抗體增10倍

冷氣傳出詭異惡臭！日高中26學生集體「眼睛+喉嚨痛」　緊急送醫

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

快訊／法國宣布台灣列「綠區」　未接種疫苗也可出入境觀光

阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

課本要改了？國家地理學會宣布：「南冰洋」為世界第5大洋

快訊／東京奧運開幕倒數　驗出「5國6選手」確診

快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司發言人回應了

他吃飽結帳竟給「44.8萬」小費！　見店員驚呆急提醒：別一次花光

美國大樓突坍塌！「垂直崩壞」滿地殘骸1死多人傷　驚悚現場曝光

東京疫情出現反彈！　「第5波疫情」恐在東奧期間來襲

梅克爾「混打AZ+莫德納」疫苗　研究曝：體內抗體增10倍

冷氣傳出詭異惡臭！日高中26學生集體「眼睛+喉嚨痛」　緊急送醫

想讓頭髮快速變長！　金針菇曝「韓國人色色秘訣」台網友爆笑了

航運股包辦成交值前5大　「面板雙虎」遭外資賣超狙擊

最美博士遭譙「唬爛、貶低台男自尊」！　氣炸回嗆：連畜生都不如

溫網／莊吉生會外賽最終輪搶七失利　敗惜第15種子無緣進正賽

雷／真是為難老人家！張基龍實施禁慾　惠利跌倒改抓她領子變打架

日本出現首起接種莫德納後死亡個案　羅一鈞分析與疫苗無關

兒才3個月大⋯李亮瑾下巴被踢出傷痕　一看張峰奇「關心私訊」傻眼

澎湖男拒快篩下場曝！慘吞1.5萬罰單　揭露住家＋巡邏箱24hrs監控

華信航空總經理曹志芬調回華航　遺缺由華航機務副總李榮輝接任

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

提升保育南冰洋意識 國家地理學會宣布為第5大洋

祖孫返台爆疫情　起底Lambda強襲29國

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

美國大樓突坍塌1死　驚悚現場曝光

快訊／菲律賓前總統逝世　享壽61歲

3600年前就有核爆？印度古城4萬人離奇暴斃

美報告：輝瑞和莫德納疫苗　恐與罕見心臟發炎有關

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

東京奧運　驗出「5國6選手」確診

即／法國宣布台灣列「綠區」　不需打疫苗也可出入境

更多熱門

相關新聞

美中拚國力看5巨頭　謝金河：美還是老大

美中拚國力看5巨頭　謝金河：美還是老大

微軟股價達到265.99美元天價，成為繼蘋果公司後，第二家市值超過二兆美元的美國上市公司。財信傳媒董事長謝金河表示，微軟的企業市值超過大多數國家的經濟總量，可稱富國敵國，美國五大科技巨擎FAAMG合起來，總市值達8.678兆美元，規模令人難以想像，反觀大陸企業因反壟斷法出台，騰訊、阿里巴巴等威力減弱，「若企業市值大小代表國家的經濟實力，那麼美國仍是老大。」

美研究：新冠病毒恐損害大腦

美研究：新冠病毒恐損害大腦

5中企涉侵害人權　美商務部列出口黑名單

5中企涉侵害人權　美商務部列出口黑名單

美情報總監：新冠源頭可能永遠是個謎

美情報總監：新冠源頭可能永遠是個謎

港蘋停刊　美兩黨議員齊譴北京

港蘋停刊　美兩黨議員齊譴北京

關鍵字：

阿富汗塔利班美國拜登

讀者迴響

熱門新聞

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

即／芎林阿嬤遭菜刀斷喉　逆孫自首：壓力大

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

15歲確診個案「11日自駕南下」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面