佛州大樓突坍塌！「垂直崩壞」滿地瓦礫　驚悚現場曝光

▲目擊者稱，事發時間應該是在24日凌晨1時20分左右，當時現場狀況猶如龍捲風、地震來襲一般。（圖／翻攝自推特／Miami Beach Police）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛羅里達州24日凌晨一棟公寓大樓無預警部分坍塌，可見現場瓦礫散落一地，一旁未倒塌的部分受損嚴重。現階段仍不清楚事發當下大樓內有多少人、如今是否有人受困，當局動員大批消防人員趕往現場救援。

綜合福斯新聞等外媒報導，發生倒塌事故的公寓大樓位在南佛羅里達（South Florida），依據網路流傳的照片來判斷，該棟建物至少有10層樓高，外傳就是海邊附近的Champlain Towers South大樓。邁阿密消防部門稍早已證實，團隊正在處理大樓坍塌事故。

Building collapsed in surfside Florida near Miami Beach pic.twitter.com/P0bizrv7uk — Austin Frisch (@Austin_Zone) June 24, 2021

目擊者稱，大樓坍塌時間點應該是在24日凌晨1時20分左右，當時現場狀況猶如龍捲風、地震來襲一般。依據現場畫面，可見一棟嚴重受損的大樓旁，瓦礫堆散落一地。

據了解，救援人員獲報趕抵現場後，爬上大樓陽台，協助受困的人前往安全的地方。但現階段仍不清楚坍塌事故導致多少人受傷，相關細節均有待確認。

邁阿密記者佛朗哥（Joel Franco）透露，現場有許多的人從大樓中被救出來。另名CBS邁阿密記者謝佛（Brooke Shafer）則說，「聽說有人還在裡面，現在還不知道有多少人受傷，是不是有人受困。」

BREAKING: Partial building collapse in Surfside prompts massive fire rescue response: https://t.co/s7PyrSHs4g pic.twitter.com/byWFOrRMgw — NBC 6 South Florida (@nbc6) June 24, 2021

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