1／3重症患者腦部發炎、神經退化　美研究：新冠病毒恐損害大腦

▲死於新冠的重症患者，腦部出現神經退化與發炎症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒已在全球奪走逾380萬條人命，美國科學家最近在染疫而死的患者腦中，發現有類似阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化或腦部發炎的跡象。研究人員發現，患者之所以出現類似症狀，可能是因為病毒長期徘徊在大腦外圍，或新冠病毒引發患者全身的炎症反應所導致。

綜合外媒報導，美國史丹佛大學醫學院和德國薩蘭大學最近進行合作，將8名新冠患者的大腦樣本與14名因其他原因死亡的人比對後發現，感染新冠後死亡的患者，腦中出現發炎、基因變化和神經迴路受損等，類似於阿茲海默症、帕金森氏症患者腦部的症狀。

論文共同作者科雷（Tony Wyss-Coray）表示，儘管研究團隊沒有在病人的腦部發現任何病毒侵入、感染大腦的證據和神經損傷的臨床體徵，但新冠重症患者的大腦卻出現腦部嚴重發炎的現象，因此研究人員懷疑，這有可能是因為病毒徘徊在大腦外圍所導致。

▲有1/3新冠重症患者，出現、健忘、注意力難以集中、頭痛等腦部相關症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

研究人員還發現，新冠患者的大腦皮層也出現了變化，他們的興奮性神經元（excitatory neurons）會被抑制，進而導致患者罹患認知缺陷、神經退化等類似於阿茲海默症的疾病。此外，患者的腦部組織中，一種被稱為「T細胞」的免疫細胞也顯著增加。科雷解釋，「以此來看，新冠病毒似乎會引發患者全身的發炎反應，進而導致腦部嚴重發炎。」

這篇6月21日發表於《自然》期刊的研究結果可能有助於解釋，為什麼有1/3因感染新冠肺炎而入院的重症患者，出現思維模糊、健忘、注意力難以集中、頭痛、抑鬱、疲勞和喪失嗅覺等症狀。

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