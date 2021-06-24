「東奧剩28天」開幕前能否解封？　日政府直言：至少要再觀察2週

▲東奧即將於7月23日正式開幕。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣宣布進入緊急事態宣言，包含東京與大阪的10個都道府縣也宣布實施「防止蔓延重點措施」直到7月11日，然而距離東京奧運開幕僅剩不到一個月，日本各地是否能在開幕前順利解封，又或者是將再度延長警戒，也成為關注焦點。日本政府23日宣布，7月8日將會決定是否解封，也就是還要再等2週。

根據《讀賣新聞》報導，自民黨籍國會對策委員會長森田裕23日表示，參眾兩院的議院營運委員會於7月8日舉行，屆時將聽取中央政府對於此次緊急事態宣言與防止蔓延重點措施的相關說明。據悉，屆時也將決定緊急事態宣言與防止蔓延重點措施是否準時解禁。

▲日本疫情出現反彈預兆。（圖／達志影像／美聯社）



由於解封與否將直接關係到餐飲業者的停業、營業時間以及販售酒類飲料的相關規定，因此會在預定解封日的7月11日以前提前決定，讓業者能有反應時間，調整經營模式。

東京、大阪、北海道、埼玉、神奈川、千葉、愛知、京都、兵庫以及福岡等10個都道府縣目前實施防止蔓延重點措施，而沖繩則因醫療資源陷入緊繃，進入緊急事態宣言。

另一方面，東京都24日舉行疫情監測會議，比對近3週的新增確診數據發現，確診患者有增加趨勢，疫情有反彈徵兆，且受到變種病毒影響，未來疫情恐怕會急速擴大，不甚樂觀。

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