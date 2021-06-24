梅克爾「混打AZ+莫德納」疫苗　研究曝：體內抗體增10倍

▲梅克爾4月施打第一劑AZ疫苗後，22日接種第二劑「莫德納」疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德國總理梅克爾4月施打第一劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，22日接種第二劑「莫德納」疫苗，讓疫苗混打的做法再度掀起熱議。國外研究指出，兩劑施打不同廠牌的疫苗，可能會出現「特別明顯的免疫反應」，體內的抗體數更是施打同廠牌兩劑的10倍，因此該深入考慮混和廠牌接種的可能性。

根據《德國之聲》報導，德國疫苗委員會起初認為，AZ疫苗不適合65歲以上長者施打，但到了3月底又因為多個血栓案例，轉而建議暫停60歲以下民眾施打AZ疫苗，衛生部門更隨後表示，應該讓已接種第一劑AZ疫苗的民眾，第二劑改施打不同廠牌。

▲研究指，施打兩種不同廠牌的疫苗，接種者血液內約可檢測到10倍左右的抗體。（圖／達志影像／美聯社）

德國柏林夏里特（Charité）醫院評估指出，若是第一劑打AZ，第二劑改打輝瑞BNT疫苗，對接種者不會有明顯不利影響，且研究人員桑德（Leif Erik Sander）更表示，接種兩劑不同的疫苗，甚至會出現「特別明顯的免疫反應」。

薩爾蘭大學（Universität des Saarlandes）免疫學教授瑟斯特爾（Martina Sester）表示，與兩次都施打AZ疫苗相比，第二次若選擇輝瑞BNT疫苗，接種者血液內約可檢測到10倍左右的抗體，從中和抗體檢測來看，混打效果也比兩劑都接種輝瑞BNT還要好一些。

不過，目前這些研究都還未經過同儕審查，但瑟斯特爾說，如果許多研究都得到相同結論，那麼就該深入考慮將mRNA（輝瑞、莫德納）和腺病毒載體疫苗（AZ）混和施打。

《刺胳針》（The Lancet）的研究則提到，混打疫苗的民眾接種第二劑後，其副作用會較為強烈，但桑德認為，這仍存在著個體間的差異，例如在柏林的研究中，兩劑不同廠牌疫苗的施打間隔時間較長，就沒有發生嚴重副作用問題。

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