Delta變異株超兇！占南韓境外移入5成　處於輸入早期階段

▲南韓總確診數已超過15萬例，其中有2008人死亡，死亡率為1.31％。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

南韓近日確診數下降，不料餐廳、體育館、教會「群聚感染」接連爆發，南韓疾病控制與預防署（KDCA）24日表示，單日新增610例確診病例，而其中576例為本土病例，同時新增1例死亡，已連續2日確診數超過600例，本土疫情再度亮起紅燈。防疫部門研判，南韓正處於Delta變異病毒輸入早期階段。

當局指出，南韓已連續4日境外移入確診數逾40例，在22日這天新增的40例個案中，有半數為傳染力強大的Delta變異毒株，自6月初至19日期間檢測出Delta的機率達37%，當局將大幅加強入境管理。

事實上，Delta變種病毒株「B1.617.2」自去年10月在印度發現後，快速擴散至全球92國。疾病管理廳廳長鄭銀敬24日表示，境內確診感染Delta毒株190例，其中本土感染3例，處於早期階段，但有必要外防輸入、內防擴散；當局表示，民眾應儘速接種疫苗，保護自身及他人安全。

南韓防疫部疫苗分析官員李尚源指出，據英美數據，疫苗面對Delta變種毒株能提供60%至80%防禦力，同時能大幅降低重症及死亡率，「疫苗是能阻斷Delta傳播鏈的最快捷徑。」他強調，當局致力提高接種率，計畫將輝瑞疫苗的接種年齡下修給12至15歲青少年。

南韓自2月起大力推動疫苗接種，並計畫11月前達成群體免疫的目標；截至24日，全國累積1515萬人至少接種一劑疫苗，約總人口29.5%，其中440萬人完成2劑疫苗程序。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

穿上就能提臀雕塑腿型！2件組特價4980元