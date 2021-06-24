因應中國伊朗強敵　澳防長：「侵犯主權」將付昂貴代價

▲澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）針對日漸緊張「印太地區」危機，強調澳洲需「現實的」面對自身軍事能力，快速擴充軍備，並提升網路防禦能力，同時維繫與美國的堅固盟友關係，任何欲侵犯澳洲主權國家，仍要「付出昂貴代價」。

達頓23日接受《天空新聞》電視採訪，面對主持人波特（Anthony Bolt）犀利提問「中國侵襲澳洲危機」與「澳洲是否準備迎敵」等提問。達頓指出，對於一個太平洋中部、僅2500萬人口島國，要「假裝」能獨立擊敗龐大外敵不僅不現實，更沒有意義，澳洲目前的首要任務是將軍事焦點從中東，轉向「印太地區」危機。

達頓強調，澳洲絕對不會容忍敵人「侵犯主權」，包括中國、伊朗、北韓或民間恐怖組織，近日網路軟體攻擊成長逾60%，澳洲對此投入大量資源，提升網路防禦系統，同時斥資澳幣2700億（約新台幣5兆7283億元）擴充國軍防禦、抗敵能力，包括推動潛艇與巡洋艦隊計畫的更新等。

達頓最後強調，澳洲雖無法獨立抵禦強敵，資源與軍備也無法與中國抗衡，但長時間與盟友美國、英國、加拿大等「五眼聯盟」建立堅固關係，若敵人無故後果侵襲澳洲，仍會付出「非常昂貴的代價。」