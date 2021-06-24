媽樂透中近4千萬元太爽！　領獎時女兒突然出生：早產快1個月





▲女子要領獎時，女兒突然出生。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國格羅斯特郡一名39歲女子發現自己中樂透大獎，贏得百萬歐元彩券(EuroMillions)英鎊100萬元（約台幣3,908萬元），沒想到她要領獎時情緒太興奮，腹中女兒突然早產，提早一個月出生。

英國《鏡報》22日報導，來自索恩伯里(Thornbury)的39歲女子梅特卡夫(Natalie Metcalf)和43歲丈夫賽姆斯 (Andy Symes)，2019年2月1日得知他們贏得樂透大獎英鎊100萬元，原本上午10時與彩券公司約好會面卻不得不取消，因為她突然發現自己即將臨盆，中午12時02分順利生出女兒波比(Poppy)。

梅特卡夫回憶那天被送進產房時，整個人還處於興奮狀態，「我記得護士在照顧我時，我突然大喊，『我現在應該在家去花我的100萬元』，對方則疑惑回說，『什麼？』」。

女兒雖然提早出生幸好過程一切順利，梅特卡夫笑稱，樂透獎金要比嬰兒好處理多了，中獎後她離開公司專心當全職媽媽，買了新房子也計畫補辦夢想婚禮，未來希望能和丈夫再擁有一個孩子，「因為上次有孩子時，讓我們中了樂透」。