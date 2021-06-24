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快訊／菲前總統「艾奎諾三世」過世！享壽61歲　曾讚台灣夠朋友

▲▼菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。（圖／路透）

▲菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）24日凌晨逝世，享壽61歲。目前家人尚未對外證實死訊，但菲律賓參議院議長索托（Vicente Sotto）已對外發表悼念。

根據《Rappler》報導，艾奎諾三世自2019年來就深受疾病所苦，逝世前不但做了5個月的血液透析，還動了一次心臟手術。艾奎諾三世關係密切的政治盟友透露，他是死於長期肺部疾病所引起的併發症；據悉，艾奎諾三世菸癮嚴重，一天要抽到3包菸。

目前家人尚未對外證實，但參議院議長索托已對外表達哀悼之意，「無論你屬於哪一方，當一位前總統去世時都會舉國哀悼。」

菲律賓2013年遭海燕颱風重創，當時台灣政府首先捐出20萬美元，而陸續物資及捐款金額達到台幣約3億585萬元，並由國防部運送物資，艾奎諾三世當時曾大讚，「還是台灣夠朋友！」

他更曾把中國比作過去二戰時期的納粹德國，暗示國際不願介入南海主權的爭議，那可能就無法抑制其他國家的野心，不能繼續姑息中國在南海的問題。

艾奎諾三世出身政治世家，他的父親小艾奎諾（Benigno Aquino, Jr.）被稱為菲律賓民主之父，是知名的反對派領袖，最終卻遭到暗殺，其母柯拉蓉（Corazon Aquino）則為菲律賓第11任總統。艾奎諾三世於2010年以42.08％的得票率當選總統，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）則在2016年以39％的得票率擊敗艾奎諾三世。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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