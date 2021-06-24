三級一延再延「712真能解封？」　網揭1關鍵：到中秋節都不意外

▲全台三級警戒延至7月12日。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台自5月19日升至三級警戒，起初有網友樂觀相信，台灣兩個禮拜就能降級解封，怎料最終一延再延，目前已確定會延至7月12日。就有網友發文丟出討論，以台灣現況而言，三級會延到何時？貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「疫苗打完還要等兩週」、「夏季疫情應該要比較趨緩」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「大家覺得三級會延到幾月」為題發文，提到他早就猜想到6月28日無法如期降級解封，現在已經延到7月12日了，之後應該也有很大的機率會繼續延，以台灣現在的情況來看，「三級會延到幾月？」

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▲三級警戒還會再延長嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「7月底解除三級，不然一堆人要餓死」、「至少暑假前不用想」、「暑假結束再看看」、「如果夏季沒解決掉，冬季就更不可能了」、「忘了什麼是二級，但中秋在外烤肉似乎無望」、「延到中秋節都不意外」、「搞不好之後就當流感了」、「9月能開學就偷笑了」。

其中，也有不少網友點出「疫苗」接種的比例就是何時能解封的關鍵，「如果8月大量開打，要到9月」、「看疫苗打幾%」、「疫苗打到差不多為止」、「2000萬劑打完」、「就算明天就有疫苗，拚命打一天50萬劑，打到六成人口也要一個月，打2劑就9月了」、「疫苗七成再來考慮」。