日本小學生超懂選！　笠間市小學連3年「指定台灣香蕉」當午餐水果

▲日本茨城縣笠間市小學生享用台灣香蕉。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者吳美依／綜合報導



日本台灣交流協會宣布，台灣香蕉今（23）日起作為茨城縣笠間轄內中小學的營養午餐水果，25日開始也將在當地超市展開一系列行銷活動。農糧署日前透露，笠間市全體小學生已經連續第3年選擇台灣香蕉作為學校營養午餐水果。

宍戶小學18日代表笠間市所有中小學校，舉行台灣香蕉的歡迎與贈送儀式。台北駐日經濟文化代表處親自到訪，駐日代表謝長廷致詞時說，「在築夢踏實的路上，健康是最重要的。希望大家吃了台灣香蕉可以獲得力量」。

笠間市2019年11月1日首次採購台蕉，與台灣的飲食文化交流邁入第3年。日本台灣交流協會指出， 笠間市18日收到了「金黃色的台灣香蕉」，學童們都非常開心地享用水果，「今後期待雙方朝向共同宣傳而努力」。

日本笠間台灣辦事處也發文表示，「小朋友們每年引頸期盼的台灣香蕉送達了」，希望藉由美味水果讓學童們「獲得元氣」，而該市中小學也將提供台式營養午餐。

上述2機構透露，台灣香蕉25日後將在笠間市最大連鎖「霞」超市笠間店開賣，不僅擴大外銷，也促進台日交流。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast