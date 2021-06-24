「三級警戒延長是必要的」　醫揭3指標可揪出未發現感染源

▲三級警戒延長讓許多業者苦不堪言。圖為西門町商家歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒確定延長至7月12日，讓不少民眾「微解封」期盼落空。醫師林靜儀23日在臉書PO文中提到，看到最近才爆出來的6月初以來漏列、漏通報、未匡列的消息，相信大家都會認同繼續維持三級警戒是必要的，「當一個又一個確診個案的疫調發現足跡重疊、時間序有關、有一樣的環境暴露時，就應該警覺，此處可能還有未發現的感染源，或互相感染的個案。」

林靜儀認為，台灣這波本土疫情可以壓下來，必須歸功於大多數民眾願意遵守指揮中心三級警戒的建議，戴口罩、勤洗手、不群聚，畢竟一旦有疫調匡列疏漏的個案回到社區，就可能造成家戶內的感染。

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▲高雄市長陳其邁認為是新北市疫調不實，才會害高雄7人確診。圖為高雄指標個案（案14359）的時序圖。（圖／高雄市政府提供，下同）

接著，林靜儀點名「高雄家戶群聚個案」，其實就是高雄市政府抽絲剝繭才揪出感染途徑應該是來自新北市，「全台灣還要再延長三級警戒，我想，最近才爆出來6月初以來漏列、漏通報、未匡列的各種消息，大家都會認同繼續三級警戒是必要的。」

至於為何要討論是否群聚，林靜儀表示，當一個又一個確診個案的疫調發現足跡重疊、時間序有關、有一樣的環境暴露時，就應該警覺，此處可能還有未發現的感染源，或互相感染的個案。

▼高雄兩個家庭的群聚感染關係圖。