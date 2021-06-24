「三級警戒延長是必要的」　醫揭3指標可揪出未發現感染源

▲三級警戒延長讓許多業者苦不堪言。圖為西門町商家歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）
記者黃翊婷／綜合報導
全國三級警戒確定延長至7月12日，讓不少民眾「微解封」期盼落空。醫師林靜儀23日在臉書PO文中提到，看到最近才爆出來的6月初以來漏列、漏通報、未匡列的消息，相信大家都會認同繼續維持三級警戒是必要的，「當一個又一個確診個案的疫調發現足跡重疊、時間序有關、有一樣的環境暴露時，就應該警覺，此處可能還有未發現的感染源，或互相感染的個案。」
林靜儀認為，台灣這波本土疫情可以壓下來，必須歸功於大多數民眾願意遵守指揮中心三級警戒的建議，戴口罩、勤洗手、不群聚，畢竟一旦有疫調匡列疏漏的個案回到社區，就可能造成家戶內的感染。
▲高雄市長陳其邁認為是新北市疫調不實，才會害高雄7人確診。圖為高雄指標個案（案14359）的時序圖。（圖／高雄市政府提供，下同）
接著，林靜儀點名「高雄家戶群聚個案」，其實就是高雄市政府抽絲剝繭才揪出感染途徑應該是來自新北市，「全台灣還要再延長三級警戒，我想，最近才爆出來6月初以來漏列、漏通報、未匡列的各種消息，大家都會認同繼續三級警戒是必要的。」
至於為何要討論是否群聚，林靜儀表示，當一個又一個確診個案的疫調發現足跡重疊、時間序有關、有一樣的環境暴露時，就應該警覺，此處可能還有未發現的感染源，或互相感染的個案。
▼高雄兩個家庭的群聚感染關係圖。
為什麼說台灣到目前疫情可以壓下來必須歸功於多數民眾遵守指揮中心三級警戒的建議，配合戴口罩、勤洗手、不群聚？...由林靜儀醫師發佈於 2021年6月23日 星期三
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