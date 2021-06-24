華爾街日報：中國研究員要求美方「刪除新冠病毒基因資料」

▲武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《華爾街日報》報導，美國國家衛生院（NIH）證實，中國研究人員2020年3月提交新冠早期病例的基因序列，同年6月卻要求刪除資料。此消息一出，各界紛紛擔憂疫源調查無法獲取關鍵資訊。

美國國家衛生院表示，中國研究者宣稱「數據已經更新，並將發布到另外一個資料庫，為了避免混淆，因此要求刪除舊版本」。但該機構也指出，原研究者「對於他的資料擁有權利，可以要求撤回數據」。



西雅圖「福瑞德．哈金森癌症研究中心」（FHCRC）病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）於22日發表論文提及此事。他閱讀其他學者的分析文章，並且試圖自行找出基因序列時，才發現資料遭到刪除。

布魯姆表示，「缺失資料包括武漢2020年1、2月出現疑似症狀或住院患者的病毒樣本基因序列」，雖然部分被刪數據可在另一篇期刊論文找到，但科學家通常會在美國國家衛生院等主要資料庫中搜尋。

布魯姆指出，疫源調查的一大挑戰就是武漢早期病例資料稀少，此事也引發對於中國疫源調查透明度的質疑。他認為，儘管被刪數據不太可能改變學界對於初期疫情的了解，卻可能使得武漢早期的病毒傳播情況變得「有些扭曲」，「我們沒有看到更多序列的其中一個可能原因，或許是（研究人員）沒有全心全意地釋出」。

據悉，中國國家衛健委目前尚未對此回應。

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