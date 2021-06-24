「下一步超前準備Delta變種？」他憂遲早進來　網嘆：只能心理準備

▲網友認為現在應該為Delta變種做準備。（示意圖／記者宋良義攝）



記者黃可昀／綜合報導

印度變種病毒「Delta變異株」正蔓延國際，在廣州的疫調中甚至發現，Delta病毒無接觸就能傳染，過程只需要14秒，各國現在紛紛想辦法對抗此病毒。有台灣網友指出，我們不該只想著防守邊境，也要思考Delta病毒如果進來該如何應對，「認真問！下一步是否應該朝Delta變種做準備？」

原PO在PTT指出，現在Delta病毒讓很多國家措手不及，原本趨緩的疫情又再度被燃起，大陸的朋友還聲稱，廣州現在仍處於局部封閉的狀況，全因這個Delta變種病毒。

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▲鄉民嘆，變種病毒防不勝防。（示意圖／記者湯興漢攝）



他認為，台灣本土疫情比國外晚了1年多才爆發，但「去年準備了一年，也沒有看到什麼實質超前佈署…」，光用守邊境的方式是防不住病毒的，「應該一邊守，一邊假設有一天變種會進來，超前準備吧？」

網友無奈表示，病毒不停在變異，各國能做的就是見招拆招，且目前國內疫情尚未平息，只能先解決眼下的問題，「你也沒辦法為變種準備什麼，因爲持續都在變異」、「別說台灣，這是世界各國都扛不住的未來」、「英國本來要621解封，結果6月3日中印度變種的有一萬二千 ，6/11變成四萬二，96%都印度」、「 超前部署大概就完成了心理準備」。