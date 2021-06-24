日本首例莫德納死亡！　94歲老翁接種隔日「蜘蛛膜下腔出血」猝死

▲日本出現首例莫德納疫苗通報死亡案例。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本23日傳出首起莫德納疫苗死亡通報案例，一名94歲的男性8日接種完疫苗後，隔日死亡，死因為蜘蛛膜下腔出血，相關單位仍在調查莫德納疫苗與老翁死亡的關聯性。日本截至13日已完成44萬次的莫德納疫苗施打。另外，累計2325萬次施打的輝瑞疫苗，已通報277例死亡案例，死因多為心臟衰竭與出血性腦中風。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省23日公布，一名94歲老翁8日接種完莫德納疫苗後，不幸於隔日病逝，死因為蜘蛛膜下腔出血。有關單位並未透露老翁是否有慢性疾病，目前也還無法確定死因是否與疫苗施打有關，不過相關單位已深入調查。據悉，死者接種的是第一劑疫苗，而這也是日本首例莫德納疫苗通報死亡的案例。

截至13日為止，日本一共實施了44萬次的莫德納疫苗接種，但至今尚未接獲作為國際評價指標的過敏性休克相關症狀的通報案例。

▲日本積極推動大規模疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，輝瑞疫苗在日本已完成2325萬次施打，已通報227例疫苗接種後死亡案例，死因大多為心臟衰竭與出血性腦中風，但目前都還無法確定相關案例的死因與疫苗間的關聯性。接種後出現不良反應的通報案例中，有238件為過敏性休克，也就是每9萬7700人中就有1人出現相關不良反應。

厚生勞動省表示，截至13日為止，有11名接種輝瑞疫苗的民眾出現心肌炎或是心內膜炎症狀，年齡分布於25歲至72歲之間，其中有1名72歲的女性死亡。

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