仙氣OL打疫苗「2顆大肉包」吸睛　轉頭正面照轟動網友

▲一名日本OL正妹接種疫苗畫面引發日、台網友暴動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球疫情持續延燒，現下各國搶疫苗，以普遍施打疫苗為重大政策。近日各國施打疫苗情形掀起關注，繼上次國外正妹接種疫苗的艷麗照後，近日日本OL施打疫苗過程，也引爆地方網友暴動，連帶台灣也跟著暴動，直喊「感覺好正，求門」「想當接種義工了啦！」

繼上次網路瘋傳各國正妹施打疫苗艷麗照後，近來日本一名正妹OL穿著小背心接種疫苗也引發關注。只見OL戴著口罩，穿著方便施打疫苗的背心，襯衫外套下後由護理師幫忙施打，不過醉翁之意不在酒，因為正妹OL實在太豐滿，胸前飽滿上圍引發日本網友暴動。

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且OL正妹雖戴著口罩，但仍藏不住深邃五官，加上仙氣外露，接種照片一曝光，一系列照片隨即引起日本網友瘋傳，該照片也被台網友分享在PTT，文章一曝光，掀起大票鄉民討論，直喊「竟然有特寫！」

一名網友在PTT分享該正妹OL接種疫苗的照片，大呼「偶看惹也想當接腫義工」，表示一整天能幫1、2個正妹「協助接種疫苗就心滿意足了」，文章一出讓大票台網友紛紛直喊「看惹好害羞」「想幫她注射」「我想當疫苗了」，不過也有網友潑冷水表示，「可能你排到的都是157那個系列的」「打針不是義工的事，你有醫生或護理人員牌嗎？」



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