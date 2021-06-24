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巴菲特辭蓋茲基金會受託人　再捐1100多億做慈善

▲巴菲特。（圖／視覺中國CFP）

▲美國億萬富豪巴菲特。（圖／視覺中國CFP）

中央社訊

美國億萬富豪巴菲特今天宣布，辭去世界上最大私人慈善組織之一比爾暨梅琳達蓋茲基金會的受託人職務，並再捐贈價值新台幣1100多億元的股票給蓋茲基金會在內共5個慈善組織。

路透社報導，巴菲特（Warren Buffett）在聲明中說：「多年以來，在我給予資金的組織當中，我只擔任其中一個組織的受託人，那就是比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation），儘管我並不是活躍的受託人。」

「我現在要辭去這個職位，正如我辭去波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）以外所有公司的董事職位。」

蓋茲基金會由美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda）共同創辦，兩人結縭27年後，今年5月申請離婚，但承諾會一同繼續他們的慈善工作。

成立21年的蓋茲基金會已成為全球公共衛生領域最強大、最有影響力的推動力量之一，過去20年花費超過500億美元引進商業方法對抗貧困和疾病。

巴菲特去年申報，捐贈價值20多億美元（約新台幣560億元）的波克夏哈薩威股票給蓋茲基金會。波克夏是巴菲特的投資工具公司。

巴菲特今天再宣布，捐贈價值41億美元（約新台幣1144億元）的波克夏股票給蓋茲基金會和另外4個家族慈善組織。

這些行動包括在他2006年承諾會將約99%的財富淨值捐做慈善。他在此後已捐贈價值415億多美元（約新台幣1兆1580億美元）的波克夏股票，隨著股價上漲，這些股票如今價值約1000億美元（約新台幣2兆8000億美元）。

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