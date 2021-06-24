疫情爆發行李箱誰要？他開業30年首店休　「收入歸零」靠解定存發薪苦撐

▲▼淡水夜市零售業配合疫情店休。（圖／受訪者提供）



記者顏如玉／新北報導

「我們做服務業，就沒想過休息。」店面零售業「巴黎の坊」店主30年來在淡水英專夜市做過各行各業，不變的是，即使遇到颱風、遇到過年等節慶，依然照常營業，卻沒想到今年敗給了疫情，停業超過一個月，收入直接歸零，還有員工要養，怎麼辦？「我也不知道怎麼辦。」

30年生涯做過多少工作，始終沒有休息

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從30年前首度踏進英專夜市起，店主就知道自己沒有休假的一天。從擺地攤做起，到後來存夠錢了加上剛好有機會，就頂下別人店面學習賣衣服，之後再發展到擁有自己的幾間店面，「我們每天都上班，從沒有因為生病等原因請過假，即使是過年過節甚至放颱風假，我們仍會營業，因為要讓顧客知道，只要他們有需要，我們都在。」

店主表示，目前自家販售以行李箱為主，另有皮包、泳衣，在疫情還沒來臨前，這些東西大家都有需求，「不過疫情來襲後，我們首當其衝。去年起不能出國、行李箱業績就銳減，今年整個爆發，泳池不開放、甚至大家都不太出門了，那包包、泳衣當然也賣不出去了。」

▲店主販售行李箱、泳衣等產品。（圖／受訪者提供）



店休業績歸零，沒有收入還是要發薪

雙北三級警戒於5月14日開始，經過一個週末後，店主發現根本沒有客人上門，加上為了員工安全考量，毅然做出幾十年來都沒有做過的決定，店休。

「工作30年從來沒休息，這次直接停業一個月，好像老天要補我休息一樣。」店主苦笑，沒有收入的日子就是吃老本咬牙撐，「所有營業額歸零，我們只能解定存、等紓困，貸款也持續增加。」

原本店家的員工怎麼辦？店主說，「我們先請員工回家，盡量不要出門，薪水部分仍會有補貼，不會讓他們活不下去，畢竟之後還是需要他們幫忙。」

店主表示，疫情衝擊後許多產業都往網路發展，他也不例外，只是販售的東西，這時候鮮少人有需求，幾乎沒有收入，生活愈來越艱難，最近警戒又延長，讓他苦嘆，「真的不知道怎麼辦，只希望之後疫苗能趕快普及，讓老百姓能回歸正常生活。」也讓像店主一樣的自營小店家能持續營業，才能有收入繼續存活。

▼淡水英專夜市零售業。（圖／受訪者提供）

