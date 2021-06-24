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名醫自估長者打疫苗死亡風險比染疫高　指揮中心：計算太初步

▲▼0623流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期擴大接種新冠疫苗，接種後猝死個案消息引發緊張，有台大醫師分析長者接種疫苗死亡風險為0.0260%，高於染疫死亡風險的0.0149%，引發許多議論。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，影響死因原因很多，這種計算方式不夠細緻，會造成民眾的誤會。

台大癌醫中心分院副院長王明鉅在個人臉書製表分析長者打疫苗死亡與染疫死亡風險，接種疫苗方面，以75歲以上接種人數與注射後各種可能性死亡人數算出死亡風險0.0260%；而在染疫風險方面，用70歲以上人口數與染疫後死亡人數算出死亡風險0.0149%，數據顯示，打疫苗死亡風險高於染疫死亡風險。

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不過染疫死亡風險的分母應該是全人口還是染疫人口，受到網友質疑，指揮中心記者會中也被問及此事，周志浩回應，這個計算方式太初步。

周志浩解釋，染疫死亡原因有可能因為疾病或者本身潛在疾病造成，這要逐步釐清計算。另外打疫苗發生死亡事件，各種情形就更多了，這幾天報告的幾乎都有慢性疾病，病理解剖也都因為其它疾病引起，這樣計算比較，還不夠細緻，會讓民眾誤會。

而根據指揮中心的數據，目前70歲以上長者染疫致死率可以達到19.6%。

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