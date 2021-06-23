嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

台中之前有民眾發現「牙齒有如人齒」怪魚，疑似是會咬掉男性睪丸的「咬睪丸魚」。（圖／翻攝自Gizmodo網頁）

圖文／周刊王

台中之前有民眾在文修公園釣到一尾怪魚，「牙齒有如人齒」，經上網查詢，疑似是國外多次報導，傳聞曾在太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）咬掉男性睪丸的「咬睪丸魚（ballcutter）」又叫做鋸腹脂鯉（Pacu Fish），未料近日瑞典漁民在當地南海岸，也捕獲了這款「蛋蛋殺手」，身型最長可達90公分，最重可達25公斤。

瑞典漁民日前捕獲了一條長約20公分的「蛋蛋殺手」。（圖／翻攝自mindylouwhoxo推特）

在漁網中死命掙扎看起來是隻平凡的魚，但露出的一口白牙顆顆分明，這一口牙光用看得就很嚇人，綜合外媒報導，瑞典漁民日前在當地南海岸捕魚工作時，意外捕獲了一隻長約20公分的「蛋蛋殺手」！

報導稱外來種入侵歐洲水域。（圖／翻攝自Perth Now 網頁）

報導引述丹麥自然史博物館的魚類專家卡爾（Henrick Carl）回應表示，鋸腹脂鯉的主食是素食，對人類通常不會有攻擊性，但若太過飢餓時可能會鎖定「男性睪丸」，因為大小尺寸適合入口，之前就在巴布亞紐幾內亞發生過類似慘劇。

鋸腹脂鯉原來生活在亞馬遜流域，如今卻出現在瑞典、丹麥、美國密歇根湖（LakeMichigan）、英國德文郡托里奇河（River Torridge）等距離牠們棲息地很遠的歐美地區，報導也引述另一名魚類專家、哥本哈根大學副教授的莫樂（Peter Rask Møller）的看法，「蛋蛋殺手」頻繁在異地出現，顯示生態日益惡化，也就是外來種被人惡意野放，對當地的原生物種產生不可逆的衝擊，嚴重的話甚至會影響整個水中生態。

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