　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

台中之前有民眾發現「牙齒有如人齒」怪魚，疑似是會咬掉男性睪丸的「咬睪丸魚」。（圖／翻攝自Gizmodo網頁）

台中之前有民眾發現「牙齒有如人齒」怪魚，疑似是會咬掉男性睪丸的「咬睪丸魚」。（圖／翻攝自Gizmodo網頁）

圖文／周刊王

台中之前有民眾在文修公園釣到一尾怪魚，「牙齒有如人齒」，經上網查詢，疑似是國外多次報導，傳聞曾在太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）咬掉男性睪丸的「咬睪丸魚（ballcutter）」又叫做鋸腹脂鯉（Pacu Fish），未料近日瑞典漁民在當地南海岸，也捕獲了這款「蛋蛋殺手」，身型最長可達90公分，最重可達25公斤。

瑞典漁民日前捕獲了一條長約20公分的「蛋蛋殺手」。（圖／翻攝自mindylouwhoxo推特）
瑞典漁民日前捕獲了一條長約20公分的「蛋蛋殺手」。（圖／翻攝自mindylouwhoxo推特）

在漁網中死命掙扎看起來是隻平凡的魚，但露出的一口白牙顆顆分明，這一口牙光用看得就很嚇人，綜合外媒報導，瑞典漁民日前在當地南海岸捕魚工作時，意外捕獲了一隻長約20公分的「蛋蛋殺手」！

報導稱外來種入侵歐洲水域。（圖／翻攝自Perth Now 網頁）
報導稱外來種入侵歐洲水域。（圖／翻攝自Perth Now 網頁）

報導引述丹麥自然史博物館的魚類專家卡爾（Henrick Carl）回應表示，鋸腹脂鯉的主食是素食，對人類通常不會有攻擊性，但若太過飢餓時可能會鎖定「男性睪丸」，因為大小尺寸適合入口，之前就在巴布亞紐幾內亞發生過類似慘劇。

鋸腹脂鯉原來生活在亞馬遜流域，如今卻出現在瑞典、丹麥、美國密歇根湖（LakeMichigan）、英國德文郡托里奇河（River Torridge）等距離牠們棲息地很遠的歐美地區，報導也引述另一名魚類專家、哥本哈根大學副教授的莫樂（Peter Rask Møller）的看法，「蛋蛋殺手」頻繁在異地出現，顯示生態日益惡化，也就是外來種被人惡意野放，對當地的原生物種產生不可逆的衝擊，嚴重的話甚至會影響整個水中生態。

延伸閱讀
稱患者帶病毒回高雄！陳其邁批新北疫調不確實　恩主公醫院發聲明反擊
三級警戒延長至7/12　民俗專家廖大乙：七夕前後才好轉、應放下自身利益
逆齡美魔女患上「適應障礙症」！　深田恭子百億社長男友終於認愛了

ET快訊
解隔離新標準出爐！輕症者PCR採檢「Ct值30↑」才解隔
快檢查手機！8款APP藏病毒竊個資　還會「後台偷你的錢」
北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐確診　女兒回應了
周子瑜捐50台PAPR！生日聯絡賈永婕「這是願望」：希望幫台
北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR
挑戰原始生活！男女赤裸荒野生存　陰蝨「大舉飛進」參賽者私密處
高雄準新人陷恩主公群聚風暴　去過好市多、IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

立陶宛2萬劑疫苗是「投名狀」　劉寶傑驚：敢洗臉中國才能給東西

嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

全球財富報告：台灣貧富差距「大於日韓」　百萬美元富翁人數飆升

猛！古巴國產疫苗未授權直接開打「保護力達92％」　首都疫情趨緩

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

立陶宛2萬劑疫苗是「投名狀」　劉寶傑驚：敢洗臉中國才能給東西

嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

全球財富報告：台灣貧富差距「大於日韓」　百萬美元富翁人數飆升

猛！古巴國產疫苗未授權直接開打「保護力達92％」　首都疫情趨緩

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

嚴防解隔離又陽性！新標準出爐：輕症者PCR採檢「Ct值30↑」才解隔

網紅車展被包圍！大批噁男「零距離」狂拍胸部險穿幫…誇張畫面曝

日劇《她很漂亮》30秒預告…網讚：小男孩還原度最高！日韓版對比

安卓用戶快檢查！8款假APP竊個資　還會「後台偷你的錢」

油漆桶裝沐浴乳、身體乳竟是水彩條　香奈兒全新N°5大變身

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

中信銀「勞工紓困貸款」核貸領先　前5名再度洗牌

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流往這

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

正妹全裸跳廣場噴水池　被勸離她更嗨

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

雞肉飯巨乳店員爆紅　開心與男客合照

阿斯特捷利康：AZ疫苗有效防護Delta變種病毒

巴拉圭買聯亞　巴人：拒當白老鼠

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

德國總理梅克爾第二劑疫苗接種莫德納

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

中國「只花28小時」蓋完10層樓！CNN驚呆

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面