立陶宛2萬劑疫苗是「投名狀」　劉寶傑驚：敢洗臉中國才能給東西

▲劉寶傑表示，現在敢洗臉中國的國家，美國才敢將資源交給你。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，雖然數量不多，但是因為立陶宛人口只有280萬人，所以這2萬劑疫苗對於台灣人來說是「禮輕情意重」。「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝在新聞節目「關鍵時刻」上分析認為，立陶宛的捐給台灣的2萬劑疫苗是「投名狀」。

▲林廷輝表示，立陶宛的2萬劑疫苗就是投名狀。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



林廷輝分析表示，立陶宛的2萬劑疫苗就是「投名狀」，因為立陶宛前陣子退出了中國與中東歐國家的「17+1」機制，立陶宛現在需要奧援，但是俄羅斯不可能幫他，全世界只有美國可以幫他。

林廷輝認為，對美國而言，全世界只要蹭台灣一腳的、敢跟台灣站在一起的，就會認定為是美國的盟邦，之後就會有很多的外交資源，進到這些國家。

劉寶傑恍然大悟說，「我懂了！」你敢跟台灣走站一起，就代表你敢洗臉中國，你跟台灣走得越近，就代表你跟中國走得越遠，今天你跟台灣靠在一起，「我才敢放心，這就是投名狀，我才敢把東西給你！」

▲林廷輝認為，文在寅在美韓聯合聲明提到台海，就是南韓的投名狀。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



林廷輝再舉例表示，包括南韓總統文在寅也在美韓聯合聲明提到「台海和平穩定」，被中國罵叛徒，這就是投名狀，表態南韓也跟美國站在一起。

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