　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）轉貼了台灣插畫家「蠢羊與奇怪生物」的插畫內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到自豪，「熱愛自由的人們，就應該互相關照」。對此一位台灣插畫家「蠢羊與奇怪生物」也以繪圖致敬立陶宛的情義相挺，沒想到她的插畫不但被立陶宛外長分享，就連總理也留言討論。

「蠢羊與奇怪生物 」的插畫內容，是台灣黑熊在去年送了很多口罩，給正在生病的白鸛（立陶宛國鳥），隔年換台灣黑熊生病，立陶宛白鸛將疫苗送給台灣。

立陶宛外長藍斯柏吉斯將插畫分享到自己臉書並表示，「政府決定向台灣捐贈疫苗後，我們收到了各種感謝，還有插畫，熱愛自由的人們，就應該互相幫助」。總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）也在貼文下方留言 「 gandras 」（立陶宛文的鸛）參與討論。

「蠢羊與奇怪生物 」得知自己的插畫被藍斯柏吉斯分享，在臉書上留言表示，是那位超帥的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，貼出了「我的漫畫」，大家還醒著的話歡迎去下面貼個國旗SAY THX！「我英文破無法表達心中奔騰意思哈哈哈哈哈」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
中央出手！成立平台助北農「跨縣市疫調」 柯文哲開會3點共識曝
丁守中憑什麼「第一順位打疫苗」　王婉諭：凸顯接種順序多荒唐
柯文哲晚上赴指揮中心開會　 北市疫情生變？7個字回應了
高雄驚傳「射殺流浪狗」一槍斃命陳屍街頭　解剖出爐找到1枚鉛彈
台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」！搶救無效身亡
印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

全球財富報告：台灣貧富差距「大於日韓」　百萬美元富翁人數飆升

猛！古巴國產疫苗未授權直接開打「保護力達92％」　首都疫情趨緩

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

東京奧運公布現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

社交軟體Bumble關閉辦公室一周　給700位員工有薪假充電

全球財富報告：台灣貧富差距「大於日韓」　百萬美元富翁人數飆升

猛！古巴國產疫苗未授權直接開打「保護力達92％」　首都疫情趨緩

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

同名同姓搞烏龍！　日本9旬老婦被誤打「第3劑疫苗」

東京奧運公布現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕

中央出手！設平台助北農「跨縣市疫調」 陳時中柯文哲開會3決策曝

國3樹林段轎車狠衝「保命緩撞車」　彈開遭後車撞爛3傷

雷／洛基認了：曾經愛上一個王子！　導演證實「他是雙性戀」

名醫曝台灣防疫成「打地鼠模式」！600字揭關鍵：該考慮邊境管制

兄弟「鮮肉」秀腹肌鍛煉　萬名球迷暴動「太犯規」敲碗續集

神級耽改劇「選角名單」曝！188高帥學霸+前男團成員…爆7月開拍

｢丁守中憑什麼第一順位打疫苗」　王婉諭：凸顯接種順序有多荒唐

捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

81歲男騎機車闖國1「逆向行駛」遭攔　騎士最高罰6千

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

正妹全裸跳廣場噴水池　被勸離她更嗨

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

雞肉飯巨乳店員爆紅　開心與男客合照

阿斯特捷利康：AZ疫苗有效防護Delta變種病毒

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

巴拉圭買聯亞　巴人：拒當白老鼠

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

德國總理梅克爾第二劑疫苗接種莫德納

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

中國「只花28小時」蓋完10層樓！CNN驚呆

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

更多熱門

相關新聞

美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

疫情嚴峻，許多人獲取與醫學有關的訊息都透過網路，但其中卻藏著似是而非的偽科學文章。對此，美女醫師吳欣岱在臉書發文，教民眾3招來判斷該文章的內容是否正確。

超商超市「快篩試劑販售資訊」一次看

超商超市「快篩試劑販售資訊」一次看

台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」

台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」

3級警戒調降前　這些銀行分行「縮短營業時間現況不變」！

3級警戒調降前　這些銀行分行「縮短營業時間現況不變」！

北市回嗆林右昌：搞不清楚？

北市回嗆林右昌：搞不清楚？

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗蠢羊與奇怪生物

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

快訊／再增24死！今增本土104例

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面