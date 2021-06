WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

▲ 儘管接種疫苗,病毒仍可能突破防護。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球一年多,在多國現蹤的變種病毒使疫情難以取得控制。世界衛生組織(WHO)專家直言,變種病毒仍會持續出現,這是無法避免的。儘管疫苗問世,口罩與社交距離仍有其必要。

WHO新冠肺炎特使納巴羅(David Nabarro)23日接受《天空新聞》訪問指出,由於病毒持續變異,未來仍有需要戴口罩並維持社交距離,「變異毒株是我們在全球各地都在關注的問題。它們還會繼續出現,這無法避免。其中一些變異株會很棘手,能夠在少數人體內突破疫苗的保護。」

原定2020年舉辦的第16屆歐洲國家盃足球賽延至今年,準決賽與決賽將於英國倫敦溫布利舉行,屆時預計開放逾6萬人進場觀賽,引發群聚感染疑慮。納巴羅對此表示,站在公衛醫師角度,這的確存在問題,「但身為一名公民,我也認為現在是時候思考如何繼續自身的生活。」

他進一步指出,「我們不能因為害怕就不做任何事。相反的,我們必須學會如何發現病毒在某個地區蔓延的跡象,且須非常清楚知道該做些什麼,才不會爆發導致大量死亡的疫情。」

WHO Special Envoy, Dr David Nabarro says “there are real questions to be asked” about the increase in crowd numbers for the #Euro2020 semi-finals and final at Wembley, but adds that “we can’t just stop doing everything because we’re scared".#KayBurleyhttps://t.co/vnD7sLx2qm pic.twitter.com/J411wWnXzH