和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

▲新加坡衛生部決定讓由復星醫藥代理的「復必泰」疫苗加入國家接種計畫。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡政府積極提升國內疫苗接種率，為了擴大施打範圍，決定讓由上海復星醫藥代理的「復必泰」疫苗加入施打。新加坡衛生部表示，復必泰和該國正在施打的輝瑞疫苗相同，都是屬於BNT162b2疫苗，民眾的接種紀錄也會統一為「Pfizer-BioNTech/Comirnaty」。

根據《海峽時報》報導，新加坡衛生部（MOH）23日在聲明中表示，為了擴大疫苗施打範圍，決定讓由復星醫藥代理的「復必泰」（Comirnaty）疫苗加入國家接種計畫，民眾的HealthHub接種紀錄也會統一改為「Pfizer-BioNTech/Comirnaty」。

We will be receiving a batch of vaccines called “ Comirnatyᵀᴹ”. These vaccines are the same as the Pfizer-BioNTech vaccines that we have been using in our national vaccination programme, with the same research name BNT162b2. https://t.co/RdpKNfK0YU — Ministry of Health (@sporeMOH) June 23, 2021

聲明指出，復必泰和輝瑞疫苗都是屬於BNT162b2疫苗，「復必泰疫苗的生產程序、過程和輝瑞疫苗相同，符合同樣的產品規格，也都是在歐洲生產，只是根據不同市場的監管標準，所以有不同的標籤。」

新加坡截至19日已經有超過一半的民眾施打完1劑疫苗，大約36％的民眾完成2劑。該國的目標是在8月份讓一半的民眾打完兩劑疫苗，10月份達75％。

輝瑞（Pfizer）藥廠和德國BioNTech合作開發「輝瑞/BioNTech」（Pfizer-BioNTech）新冠疫苗，去年3月BioNTech和上海復星醫藥簽訂協議，在中國由復星醫藥代理，稱「復必泰」疫苗，目前已在香港、澳門施打；但尚未獲中國藥監局批准上市。

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