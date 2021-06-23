印度神童預言又成真！　以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

▲繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾發布影片，預言以色列將在6月20日後「發生嚴重的大事」並出現可怕浪潮。巧合的是，以色列總理班奈特表示，由於源自印度的Delta變異毒株持續蔓延，甚至可以視為疫情重新在以色列爆發；衛生部門更宣布，不排除恢復室內全面佩戴口罩的規定。

根據《以色列時報》報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，由於Delta病毒持續在國內蔓延，就算是已經完整接種疫苗的人也被感染，「根據這些數據，我們將這一情況視為疫情重新爆發。」

班奈特強調，疫苗還是能有顯著的保護力，鼓勵12至15歲的青少年盡速施打。他也提到，本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）是病毒傳播的熱點，所有入境以色列的民眾都必須接受PCR檢測，並暗示目前的出入境政策可能會有重大變化，「能不需要出國，就不要出國。」

以色列衛生部門表示，該國22日又新增110例確診，其中包含64名兒童與青少年，防疫工作小組負責人阿什（Nachman Ash）說，當局可能很快就會恢復室內佩戴口罩的規定，「我們將決定何時恢復在密閉空間待口罩的義務，可能是明天，也有可能是後天。」

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