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澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

▲▼釣客發現墨瑞鱈吞下10幾隻老鼠。（示意圖／翻攝自維基百科）

▲釣客發現墨瑞鱈吞下10幾隻老鼠。（示意圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／綜合報導

澳洲東南部3月間爆發嚴重鼠患，如今向中西部蔓延，釣客亞倫（Aaron Graham）近日到新南威爾斯州麥覺理河（Macquarie River）垂釣，發現河中的墨瑞鱈（Murray Cod）異常肥美，打開魚嘴驚見被消化一半的鼠屍體。

根據《衛報》報導，亞倫表示，釣到的魚90%肚子裡都有老鼠，也曾見過多達十多隻老鼠從身長70到80公分的鱈魚嘴中吐出，讓人毛骨悚然，但這條河因為鼠患而有更多食物，他認為這不是件壞事。

據了解，墨瑞鱈是肉食性魚類，靠捕捉其他體型較小的魚類為食，包括鯉、河鱸和甲殼生物等，有時也會吃鴨子、青蛙、蛇，是世界上最大的淡水魚之一，原棲息於墨累到達令流域，但自英國殖民以來，數量因過度捕撈和環境破壞而急劇減少。

另外推特網友露西（Lucy Thackrayk）也到同個地方釣魚，他將魚嘴打開放入水中，就自動滑出許多消化到一半的老鼠屍體。該影片在推特上被網友瘋傳，並於下方紛紛留言：「噢...好噁心！」、「到底有什麼方法讓政府盡快遏止鼠患？」露西也擔心情況再惡化下去，會對生態造成嚴重影響。

據報導，農業協會會長也警告：「如果政府再拿不出像樣的措施，這災情恐怕會持續長達兩年，變成全國性災害。」

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