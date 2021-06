重症男送加護病房突然「眼睛冒血」　妹氣爆：左眼被老鼠咬！

▲印度醫院傳出老鼠啃咬重症病人事件。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

印度孟買市郊區加特科帕爾(Ghatkopar)一名男子因為呼吸困難被送到醫院,在加護病房內戴上呼吸器接受治療,家人前來探望時,意外發現他的眼睛下方冒血,原來竟然是被老鼠給咬傷。

24歲男子耶拉帕(Srinivas Yellapa)因為出現呼吸系統問題,20日前往當地的拉賈瓦迪私立醫院(Rajawadi Hospital),檢查後發現還有腦部和肝損傷問題,後來被轉入加護病房接受治療,家人22日到醫院探望卻發現他左眼離奇受傷。

妹妹雅舒達(Yashoda Yallapa)向媒體控訴,「我探望他時,發現眼睛上突然多了繃帶,裡面還滲出血來,護士說因為人手不足只有2個人值班,像我們這樣的普通人還能去哪?發生這件事後,保全甚至想把我們轟出醫院」。

醫院負責人塔庫爾(Vidya Thakur)回應,耶拉帕的眼睛只是受了輕傷,視力沒有任何影響,「病房位於1樓,附近有垃圾處理場,可能因為這樣才會引來老鼠」。孟買市長佩德卡(Kishori Pednekar)後來前去探望患者,並下令對事件進行調查。

