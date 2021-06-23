Delta+變種10國現蹤！印度累計40例　列「令人擔憂的變異株」

▲Delta+變異株已於10國現蹤，包括印度、美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、俄羅斯、中國。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度境內「Delta+新冠變異株」疫情持續擴散，政府已於22日把Delta+變異毒株列入令人擔憂的變異株。消息人士透露，在馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦、中央邦等地通報出現Delta+個案後，各地也陸續發現相關個案，如今境內Delta+確診現已來到40例左右。

綜合新德里電視台、路透等外媒報導，印度今年4月至5月爆發嚴重的第2波新冠疫情，隨著單日確診數持續下降，多地陸續解除防疫封鎖限制。然而在此之際，印度境內出現Delta+變異株（Delta Plus），依據統計，馬哈拉施特拉邦累計21例、中央邦6例、喀拉拉邦3例、泰米爾納德邦、卡納塔卡邦2例，旁遮普邦、安德拉邦及查謨各1例等。

The Delta Plus variant observed sporadically in Maharashtra, Kerala & MP, with around 40 cases identified so far and no significant increase in prevalence. These States advised for strengthening surveillance, public health measures: Government of India pic.twitter.com/kE6jweEIZD — ANI (@ANI) June 23, 2021

Delta+病例數最多的馬哈拉施特拉邦政府表示，目前正在收集感染此變異毒株個案的旅行史及接種疫苗狀況等相關資料，同時啟動廣泛檢測、追蹤、接種疫苗等相關防疫措施。有關單位現已針對上述邦發送公衛應對建議。

現已知Delta+變異株有更強的傳播力，且擴散多國，除了印度，美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、俄羅斯、中國皆有確診個案。衛生當局建議各邦加強檢測來防堵新一波疫情。

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