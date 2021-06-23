六都首長防疫「第1名是他」！醫師提醒第5名：要學著發飆啦

▲長者接受AZ疫苗施打。圖為板橋高中體育館的疫苗施打站。（圖／記者湯興漢攝）

文／沈政男／精神科醫師

【民調顯示柯文哲是這一波防疫最大贏家】

你看政治人物是以個人好惡，但我都從數據出發。最新民調（台灣民意基金會）顯示，在國內各主要政黨支持度方面，民進黨在這波疫情裡至今掉了10%左右，而國民黨維持平盤，目前兩大黨支持度都在20%上下，但，注意了，民眾黨從上個月的8.5%升到了15.6%。這是不是民眾黨史上最高支持度？

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你不是笑人家是4%仔？

現在，這個4%代表只差你支持的政黨4%啦！

為什麼民眾黨最近被青睞？當然是因為台北市防疫做得好嘛！

證據：滿意柯文哲防疫成績的全台民眾達36.7%，上個月則是31.4%，在六都裡排第二，僅次於侯友宜的45.5%。（問法是複選三人。）

▲沈政男指出，台北市長柯文哲防疫功力受肯定。（圖／記者袁茵攝）

這也證明了，雙北防疫成績在六都裡最受肯定。當然，這跟表現機會有關，畢竟疫情熱區是雙北。但，注意了，陳其邁是第三名，而盧秀燕是第四名，反而鄭文燦掉到了第五名，這點值得鄭市長注意。

防疫如同作戰，領導人的魄力與氣概，這時最能展現，但鄭文燦在這方面，我以前已經談過，就是略遜一些些。

鄭文燦要學習向人發飆啦！你看陳其邁，在巨蛋打疫苗現場發飆那一幕，是不是讓他得分不少？從民調數字也可知，你在那邊吹毛求疵、黨同伐異，影響不了大局；民眾真正在意的是每日新增案例能不能持續下降、病毒能不能漸漸被圍堵。誰能帶給人民安全安心的感受，誰就會得到支持。

以侯友宜來說，很多人輕蔑他提出的普篩，注意了，甚至在5月13日，疫情其實已經爆發，但案例還沒完全曝光之時，你看指揮中心仍是否定普篩的必要，但，現在要求普篩最力的是誰？「果菜市場趕快普篩啦！北農快篩太慢了啦！多設幾個快篩站啦！」

▲侯友宜視察疫苗接種站。（圖／市府提供）

請問，在這一波疫情裡，誰最先設立快篩站？最先執行廣篩？是不是柯文哲？

從快篩站陽性率結果，柯文哲很快掌握了台北市疫情的演變趨勢，比塞車的中央通報系統更快更準。

他一開始對疫情趨勢的判斷不怎麼正確，有些大驚小怪，但他調整很快，一下子就抓到要領了。有沒有看到他一下子就想到，要把北農市場人員幾千人打疫苗？這是不是又是領先的做法？

至於侯友宜，就是穩紮穩打、刻苦耐勞，而且虛心聽從外界建議，精益求精，在大家看著新北新增數字居高不下的時候，以警匪追逐的韌性毅力，逐漸圍堵病毒。

陳其邁，當然表現也不錯！事實上，如果他沒有離開中央，現在還在指揮中心，或許這一波中央防疫會做得更好。至於盧秀燕，我本來要稱讚幾句，但因為有人拜託我不要再講了，就先按下不表。

▲沈政男表示，民調顯示，國產疫苗接受度跟政黨傾向高度相關，這狀況比美國還嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

反觀蔡英文，施政滿意度在最新民調裡降到了43%，低於不滿意度45%，而蘇內閣更面臨了四成滿意度保衛戰。

為什麼你要一直打柯踢侯？就因為你支持的政治人物漸漸失寵了嘛！你擔心2022與2024嘛！

擔心，也沒有用。一個政治人物與政黨的執政能力如何，日久見真相，人民的眼睛是雪亮的。

最後，在國產疫苗方面，大概跟其他民調差不多，也就是如果沒有其他選擇，大部分人還是願意打國產疫苗，但如果有國外疫苗，大部分人寧願選擇舶來品。在EUA方面，將近半數人不同意只做二期就過關，多於同意。

那為什麼很多人還願意打？兩個因素：一是為了保命，二是為了救政府。民調顯示，國產疫苗接受度跟政黨傾向高度相關，這狀況比美國還嚴重。

防疫不只是作戰，其實也是選戰的前哨戰。

※本文經沈政男授權刊登，未經同意請勿拷貝轉載。