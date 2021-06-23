快訊／三級警戒延長到7／12！陳時中：大家再一起忍耐

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今正式宣佈三級警戒再延長，確定延長到7/12。指揮官陳時中表示，「警戒事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力！」

▲▼0623宣布全國三級警戒延期。（圖／指揮中心提供）

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行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，但仍拍板延長三級警戒，有三大原因考量，包括：首先，7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐遭遇民眾恐報復性出遊，因再度群聚而產生染疫破口。其次，雙北市目前仍未達到解除警戒的標準，加上近期又爆發北農群聚，經討論後，全國警戒必須維持一致，否則傳染鏈將擴大。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

由於全國實施三級警戒已超過1個月，近期新增確診數有緩緩下降趨勢。傳出行政院也研擬「微解封」措施，在符合防疫條件的情況下，包括靜態場所、不須近距離接觸、可流量控管等，像是藝文場館、運動場地、餐飲小吃店等可逐步恢復營運，但詳細內容還有待指揮中心拍板。

三級警戒延長措施：

一、針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。

二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測，以阻絕病毒進入社區。

三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例，有效斷絕所有感染鏈。

五、強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平臺，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。

六、啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜（肉品）、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，避免災害擴大，降低家戶傳播風險。