民主黨紐約市長初選得票率墊底！　台裔楊安澤宣布敗選

▲台裔美籍企業家楊安澤(Andrew Yang)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約市長民主黨初選在當地時間22日晚間開票,台裔美籍企業家楊安澤(Andrew Yang)因票數落後,所以自行宣布敗選。楊安澤也公開向支持者表示,他對紐約市還不夠熟悉,但也很開心自己投入競選時所帶動的議題,能正向改變紐約市。

根據《紐約時報》報導,楊安澤以11.6%的得票率,輸給布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)的31%、現任紐約市長白思豪的前顧問懷禮(Maya Wiley)的21.7%與紐約市前衛生局長賈西亞(Kathryn Garcia)的20.7%,因此在22日晚間自行宣布敗選,「我不會成為下一任紐約市長。」

Conceding the Democratic primary for mayor, @AndrewYang says the numbers make it clear he won’t win, but he will support the next mayor. #NY1Politics



LIVE RESULTS: https://t.co/HaTYMyliiJ pic.twitter.com/iFHRZOHu3z