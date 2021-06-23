北農群聚延燒！彰化首度果菜市場大規模快篩　上千人排隊受檢　

記者白珈陽、陳韻如／彰化報導

北農爆發群聚感染，為了能儘早防堵疫情擴散，彰化縣提出預防性的果菜產銷鏈安心防疫專案，讓縣內7個果菜市場的高風險人員做快篩，而縣府23日先是安排溪湖、員林兩場快篩，總計有將近1千人受檢。

▲彰化啟動大規模果菜市場快篩 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

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彰化縣府表示，果菜產銷鏈安心防疫專案是針對果菜市場工作人員的自主健康管理，以及清查列冊管理有症狀要篩；另外也針對7個果菜市場的高風險人員進行COVID-19抗原快篩，以及動線管制專案查核、單一出入口管制實聯制、出入口監視系統及影像資料保存、推動抗原快篩護照、進入轄內果菜市場須主動出具7天內抗原快篩陰性證明及爭取疫苗。

彰縣府表示，彰化原本都是做PCR核酸檢測，但因時間緊迫，決定採用半小時就能知道結果的抗原快篩，而22日也是彰化第一次大規模做抗原快篩。

對此，彰化縣長王惠美也受訪表示，因為確診人數不斷增加，而彰化也屬於農業縣，也有不少果菜商會與北農接觸，因此縣府針對縣內7個果菜市場快篩，22日會在溪湖、員林進行，而其餘5個會再另作通知。

王惠美提到，只要做過快篩，就會取得快篩護照，日後進出北農或是其他果菜市場，只要出示這個安全證明就能出入。王惠美強調，因為現在有很多無症狀感染，一旦發病就很有可能出現暴斃死亡的情形，因此希望能透過快篩確保安全，有狀況者也能儘早進入醫院治療，也希望民眾能配合，讓傳播鍊儘早斷絕，儘早恢復正常生活。