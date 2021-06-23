染新冠後多系統發炎！　南韓驚現首例「兒童怪病」成人個案

▲ 將出戰東奧的南韓運動員接種疫苗。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

少數患者感染新冠肺炎後出現「多系統發炎症候群」，主要發生在兒童及青少年身上，因此又被稱為「兒童怪病」。但南韓媒體23日援引醫界說法報導，一名38歲男性確診者也染上這種怪病，成為國內第一起成人病例。

患者3月中旬確診新冠，症狀輕微，未出現併發症便痊癒，未料4月底持續腹痛及發燒5天，到往家附近醫院接受抗生素治療後病情惡化，送往首爾峨山醫院急診室時一躺下便喘不過氣，只能坐著呼吸。院方根據心臟衰竭等臨床症狀判斷，男子患有多系統性發炎症候群，經過免疫球蛋白（IVIG）及類固醇治療後恢復良好，住院第13天的5月10日出院。

《韓聯社》報導，這起個案透過峨山醫院感染內科教授金敏宰（김민재，音譯）近日發表於《大韓醫學會學術刊物》（JKMS）的論文曝光。金敏宰說明，這種疾病在國外出現的個案也以兒少為主，成人病例較少，被視為與新冠肺炎相關的併發症之一，患者現已平安出院。

報導指出，多系統性發炎症候群在新冠疫情大流行後主要發生在歐洲、美國等地兒少身上，感染新冠的數周後會出現發燒、長疹子、多重器官受損等全身炎症反應，症狀與川崎氏病類似。雖然也有發生在成人身上的個案，但兒少發病的機率較高。

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