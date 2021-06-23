最新研究：花粉促成「新冠病毒傳播」　1分鐘飄到近20公尺外

▲賽普勒一項研究指出，花粉可能協助新冠病毒傳播。（圖／翻攝aip.scitation.org）



記者吳美依／綜合報導

賽普勒斯一項最新研究指出，花粉粒子能夠攜帶新冠病毒粒子，僅花1分鐘就可傳播到最遠65英尺（大約19.8公尺）之外，因此促成病毒傳播，甚至或許是2020年春天首波疫情的成因之一。他們也發現，在全國過敏地圖（National Allergy Map）上花粉濃度較高的地區，更傾向出現較高感染率。

尼科西亞大學（University of Nicosia）研究團隊建立模型，模擬花粉團在人群中的傳播情形。他們籌組10人與100人2種規模的組別，假設隨機成員染疫且釋出新冠病毒，並以美國「典型春天」的溫度、風速和濕度作為環境設定，竟發現約1萬粒的花粉團僅耗費1分鐘就穿過整個人群，而每顆花粉都可能攜帶數百顆病毒粒子。

研究團隊表示，空氣中的花粉粒可能攜帶核糖核酸病毒（RNA virus），散播同樣透過空氣傳播的病毒顆粒，例如新冠病毒等等。他們研判，在花粉數量較多的地區，全球廣泛採納的1.8公尺社交距離恐怕不夠。

研究共同作者、尼科西亞大學教授德理卡基斯博士（Dr Dimitris Drikakis）表示，「據我們所知，這是我們首次透過模型模擬與展示，空氣中的花粉微粒如何在微風中傳播，導致病毒在戶外人群中透過空氣傳播」。

學者們將論文發表在科學期刊《流體物理學》（Physics of Fluids），希望未來深入研究，微粒如何協助病毒在人與人之間傳播。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast