美球員見中國情侶打架！幫撂倒男友　遭「軟禁8個月」不知有疫情

記者張寧倢／編譯

美國籃球運動員哈珀（Jeff Harper）曾在12個國家打過球，2020年1月他前往中國深圳參加一場錦標賽，原本預計停留5天，卻在外出時捲入了一對情侶的爭執，當時哈珀為保護一名女子而將她男友推倒在地，沒想到哈珀就此遭到拘留，並在深圳「指定居所監視居住」長達8個月，甚至直到獲釋後才知道新冠疫情嚴峻。

▲美國籃球運動員哈珀（Jeff Harper）2020年前往中國參賽，卻遭「指定居所監視居住」長達8個月。（圖／翻攝自募款網站Go Fund Me）

根據《華爾街日報》報導，身高205公分、體重104公斤的哈珀是前愛荷華衛斯理大學（Iowa Wesleyan University）的籃球員，2020年1月7日哈珀與友人在深圳一家餐廳外目睹一對男女起了嚴重衝突，哈珀為了保護女子便推倒了她的男友，確認她沒事之後就離開了，幾個小時後警方來到他落腳的旅館將他逮捕，並告知他推的那名男子陷入昏迷狀態，隨後哈珀便遭到短暫拘留。

報導指出，根據一份日期為1月20日的警方文件稱，哈珀因嚴重過失傷害正在被調查中，而哈珀雖不否認推了被害人，但堅稱他離開時男子並沒有受重傷。不久後，哈珀得知被害人已經死亡，他也被轉移到「指定居所監視居住」（RSDL），這是不屬於正式司法體系的拘留或刑罰的合法制度，最久能將嫌疑人以調查等名義關押6個月，部分人士會被無罪釋放，但多數「監視居住」的中國訴訟案件可能長達數年，且都會被起訴或定罪，並移交至傳統監獄。

《華爾街》指出，「指定居所監視居住」聽起來是居家軟禁，但根據當事人陳述與人權組織調查顯示，這可能比想像中的更具系統化，嫌疑人會住進一個專門建造的關押設施，有指定的執法人員監管，形同黑牢。總部位在西班牙的中國人權關注組織「保護衛士」（Safefuard Defenders）取得英語版的監視居住手冊，其中規定以「平躺」姿勢睡覺，雙臂須覆蓋在毯子上方。

▲哈珀表示，他在中國拘留長達8個月期間絲毫不知道世界發生嚴重疫情。（圖／翻攝自募款網站Go Fund Me）

33歲的哈珀表示，他被關在類似警察宿舍的地方，不知道自己身在何處，甚至不知道外頭疫情正在肆虐，房間內只有一張腐臭的床墊和一張塑膠椅，監視居住期間他只吃了少量米飯，有時飯裡還爬滿蟲子，8個月以來體重減少了18公斤，直到哈珀的女友追蹤到他的手機位置，他才被允許偶爾可以打電話到美國，後來也獲准律師、美國領事人員前來探視。

「保護衛士」取得被拘留者的陳述稱，嫌疑人有時候會被毆打或虐待，牢房內還有一張帶有手銬腳鐐的「老虎椅」，雖然哈珀沒有受到嚴刑拷打，不過他說，「獨囚是對人類心智最痛苦的折磨之一。」哈珀最後終於在2020年9月獲釋，沒有被指控任何罪名，也沒有出庭，直接獲准出境，「他們的司法體系與我們的完全不同，我不喜歡。」